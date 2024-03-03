Как будет выглядеть Министерский городок в Вильнюсе: конкурс выиграла Studija Archispektras

Первую очередь квартала А. Гоштаутаса планируется завершить в 2026 году. Этот срок может меняться в зависимости от продолжительности процедур государственных закупок.

Полную реконструкцию квартала планируется завершить в 2028 году. Планируется, что здесь разместится 9-10 министерств и других госучреждений, первые этажи зданий будут открыты для посещения.