Как будет выглядеть Министерский городок в Вильнюсе: конкурс выиграла Studija Archispektras

Портал madeinvilnius сообщает, что второе и третье места, по оценке комиссии, заняли компании Аketuri Architektai и Arches. Победителям конкурса за первые три места будет выплачено 110 тыс евро.
"Преобразование квартала А.Гоштаутаса изменит облик Вильнюса, здесь будут располагаться учреждения, условия работы в которых сейчас уже не соответствуют современным требованиям. Мы ожидаем успешного этапа переговоров с победителем, и после подписания договора начнется активная работа по проектированию квартала", - говорит возглавлявший отборочную комиссию, временно исполняющий обязанности руководителя Turto Bankas Эрнестас Чесокас.
В объявленном Turto Bankas международном архитектурно-градостроительном конкурсе квартала А. Гоштаутаса выразили желание участвовать 40 представителей, было получено 13 соответствующих требованиям работ.
Предложения архитектурного конкурса оценивались по нескольким критериям: 35 проц. оценочного балла включало качество городского планирования/архитектуры/ландшафта, 30 проц. - функциональность и планирование, 20 проц. - устойчивое развитие и 15 проц. - цена проекта.
Первую очередь квартала А. Гоштаутаса планируется завершить в 2026 году. Этот срок может меняться в зависимости от продолжительности процедур государственных закупок.
Полную реконструкцию квартала планируется завершить в 2028 году. Планируется, что здесь разместится 9-10 министерств и других госучреждений, первые этажи зданий будут открыты для посещения.
Реализовав проект, портфель централизованно управляемой государственной недвижимости Turto bankas в Вильнюсе уменьшится на 88 тыс. кв. метров, в результате государство сэкономит не менее 3 млн евро.
Предварительная стоимость всего проекта — 170 млн евро, квартальная конверсия осуществляется за счет продажи неэффективных государственных активов.