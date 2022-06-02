"МО позаботится о том, чтобы перед его передачей Украине этот боевой беспилотник был полностью вооружен", – сказано на странице МО в фейсбуке.

Министр обороны Арвидас Анушаускас сказал, что Турция и производитель Baykar приняли решение подарить Литве дрон Bayraktar TB2.

"Я такого не ожидал, но история "Байрактар" приняла неожиданный поворот. На Турцию подействовало желание жителей Литвы помочь Украине, и производитель подарит Литве дрон новейшей комплектации Bayraktar TB2, он будет готов до июля", – писал министр.

"Laisvės TV переведет МО 1,5 млн. евро на вооружение дрона. Остальные деньги – 4,4 млн. евро по желанию Турции пойдут на гуманитарную, оборонную, логистическую помощь или на помощь в восстановлении Украины", - прибавил он.

Анушаускас сказал, что турки обещали украсить дрон цветами литовского и украинского флагов, а также нанести на его поверхность название, которое ему дадут.