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Министерство обороны Литвы показало, как будет выглядеть боевой беспилотник, который Турция решила подарить Литве.
KAM pasidalijo nuotrauka orlaivio, kurį Turkija nusprendė Lietuvai padovanoti.
KAM pasidalijo nuotrauka orlaivio, kurį Turkija nusprendė Lietuvai padovanoti.
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"МО позаботится о том, чтобы перед его передачей Украине этот боевой беспилотник был полностью вооружен", – сказано на странице МО в фейсбуке.

Министр обороны Арвидас Анушаускас сказал, что Турция и производитель Baykar приняли решение подарить Литве дрон Bayraktar TB2.

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"Я такого не ожидал, но история "Байрактар" приняла неожиданный поворот. На Турцию подействовало желание жителей Литвы помочь Украине, и производитель подарит Литве дрон новейшей комплектации Bayraktar TB2, он будет готов до июля", – писал министр.

"Laisvės TV переведет МО 1,5 млн. евро на вооружение дрона. Остальные деньги – 4,4 млн. евро по желанию Турции пойдут на гуманитарную, оборонную, логистическую помощь или на помощь в восстановлении Украины", - прибавил он.

Анушаускас сказал, что турки обещали украсить дрон цветами литовского и украинского флагов, а также нанести на его поверхность название, которое ему дадут.

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