2024.07.23 07:05

Качество воздуха в столице: воздух загрязнен твердыми частицами и аммиаком

 
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В середине лета фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха твердыми частицами и аммиаком, между тем, количество пыльцы в воздухе меньше, чем в начале лета, таковы данные карты „Легкие города“ по Вильнюсу. Похожая ситуация может наблюдаться во второй половине лета, пишет портал madeinvilnius.lt.

„В середине лета обычно фиксируется локальное загрязнение твердыми частицами, вызванное потоками транспорта, строительными работами и пылью на улицах. Больше частиц в воздухе могло быть и из-за погодных условий - стоит жара, ветер слабый. Кроме того, фиксируется средний уровень концентрации аммиака. Количество пыльцы меньше, чем в начале лета“, – сказала аналитик ID Vilnius Агата Мацкявичюте.

В конце июня-первой половине июля высокий уровень загрязнения твердыми частицами фиксировался в Каролинишкес около ул. Гярбутавичаус, где уровень загрязнения в 8 раз превышал суточную норму, а также в Науининкай – KD 10 в 9 раз. Незначительное повышение было в Ужуписе и Вилкпеде. В Каролинишкес и Науининкай был увеличен и диаметр твердых частиц - до 2,5 (KD2,5).

„Твердые частицы попадают в воздух не только из-за автомобилей, строительства, ремонта дорог, но и образуются, реагируя на загрязнения диоксидом серы, аммиаком. Повышение концентрации аммиака связано с животноводством, птицеводством, заводами, производящими азотистые удобрения. В Вильнюсе этого нет, но ветер может приносить загрязнения из районов“, – сказала Мацкявичюте.

По ее словам, еще некоторое время температура будет выше нормы, а значит будет повышено и загрязнение. Правда, многое зависит от направления и скорости ветра.

„Биологическое загрязнение в городах повышает уличная пыль, пыль смешивается с твердыми частицами, вызывает аллергию“, – сказала собеседница.

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