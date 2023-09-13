"Качерга", парк Реформаторов, Погулянка и столичные гедонисты: 700 шагов по Вильнюсу с Ильей Шепелиным

"В Вильнюсе я оказался следующим образом. Когда началась война, я был в отпуске в Грузии, и довольно быстро я пришёл к решению, что в Россию я вряд ли вернусь. Потому что были какие то иллюзии, по крайней мере, у моих коллег на "Дожде". Ну а правда: когда у тебя есть возможность работать, ты должен работать, и они пытались маневрировать.

Как-то неделю, наверное, может, меньше у них это получалось — с 24 февраля по 29. Но каждый день правила изменялись, и стало понятно, что это, во-первых, невозможно, потому что там на на второй день войны, или уже на первый, Роскомнадзор вывесил объявление о том, что ты не можешь говорить про войну как-то по-другому, чем считает Министерство обороны Российской Федерации. Так как я находился за пределами, мне не нужно было ничего соблюдать. Я не согласовал свою позицию с редакцией. Мне стало понятно, что, исходя из того, как меняются законы, придумываются новые о том, что за любое слово тебя будут сажать в тюрьму, соответственно, в Россию возвращаться уже смысла не имеет», — вспоминает Илья.