2024.10.08 16:04

К жителям пришел необычный гость: белая канадская норка сбежала с фермы

 
ru.DELFI.lt
„Rinkos aikštės“ skaitytojas užfiksavo kanadinę audinę
„Rinkos aikštės“ skaitytojas užfiksavo kanadinę audinę
ФОТО: Skaitytojo nuotr.

Во дворах жителей Кедайняйского района появился необычный гость – белая канадская норка. Обычно эти животные бывают коричневого цвета. Вероятно, норки, которые приходят к жителям Кунёняй и Лабунавы, сбежали с фермы.

Белых норок у себя во дворах видели две семьи. Зверьки разгуливали по двору, рядом с хозпостройками. Норки не боялись людей.

Жители одной деревни разместили фото в социальной сети. Однако потом быстро убрали запись. Оказывается, с ними связались владельцы фермы, приехали и выловили зверька.

На территории Литвы есть больше 40 хозяйств, в которых выращивают норок.

Канадская норка с 2004 года в Литве считается инвазивным видом.

Канадских норок на фермах в Литве выращивают с 1930 года. На волю их выпустили в 1950 г. в Зарасайском и Утенском районах, а в 1953 г. – в Укмергском и Аникщяйском районах. В западную часть Литвы они пришли после Второй мировой войны из Калининградской области, зверьки сбежали из заброшенных ферм.

По всей Литве норки распространились в 1985 году и продолжают жить и размножаться.

Кстати, парламент Литвы принял решение о закрытии зооферм с 2027 года, владельцам будут выплачены компенсации.

Государство планирует компенсировать выходные пособия работникам и оплатить расходы на снос построек и уничтожение оборудования, вывоз отходов.

Литва станет 20-й страной в ЕС, где запрещено разведение пушных зверей на фермах.

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