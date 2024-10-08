К жителям пришел необычный гость: белая канадская норка сбежала с фермы

Белых норок у себя во дворах видели две семьи. Зверьки разгуливали по двору, рядом с хозпостройками. Норки не боялись людей.

Жители одной деревни разместили фото в социальной сети. Однако потом быстро убрали запись. Оказывается, с ними связались владельцы фермы, приехали и выловили зверька.

На территории Литвы есть больше 40 хозяйств, в которых выращивают норок.

Канадская норка с 2004 года в Литве считается инвазивным видом.