К забастовке присоединилось еще больше водителей: вильнюсцев просят работать из дома

"Вильнюсцы, только что получена новейшая информация, по предварительным данным, планируют бастовать 489 водителей – больше, чем было в списках профсоюзов несколько дней назад. С самого утра будем объявлять новейшие данные, но уже сейчас понятно, что пассажиров автобусов эта забастовка коснется (троллейбусов коснется меньше). Будут реже курсировать, поэтому новейшую информацию о маршрутах можно найти на сайте www.judu.lt.

Если только возможно, избегайте поездок на общественном транспорте в часы пик, выбирайте альтернативные способы передвижения, обсудите возможность удаленной работы. Пока сложно прогнозировать, сколько дней продлится забастовка, однако команда руководителей делает все, чтобы как можно скорее договориться с объявившим забастовку профсоюзом. Тем более, что большая часть требований уже выполнена, зарплаты увеличили больше, чем требовалось. Но об этом в другой раз.

Приносим извинения, мы делаем все, чтобы забастовка как можно скорее прекратилась. Помогите друг другу – если едете на машине и видите стоящих на остановке людей, предложите свою помощь, если вам по пути", – писал Жукаускас.

В понедельник рано утром началась бессрочная забастовка водителей компании "Vilniaus viešasis transportas" (VVT/ВОТ, Вильнюсский общественный транспорт). В настоящее время в списке бастующих – 489 работников, говорится в сообщении компании.

Представители транспортного предприятия отмечают, что троллейбусов отправлено больше, чем планировалось, и успокаивают столичных жителей, что сообщение ими лучше. Больше всего пострадали автобусные маршруты.

"Мы надеемся, что их расписание будет в большей степени обеспечено", - сказала глава Отдела организации общественного транспорта Лорета Левулите-Сташкявичене. По ее словам, движение общественного транспорта на других маршрутах будет осуществляться в обычном режиме. В то же время маршруты, которыми управляет компания, будут скорректированы в соответствии с окончательными списками, предоставленными организаторами забастовки.

Она призвала пассажиров в понедельник проверять информацию на сайтах judu.lt, stop.lt, streikas.lt.

"Призываем в понедельник, прежде чем спланировать поездку, планировать ее с запасом времени, проверить расписание актуальных маршрутов и таким образом планировать свои поездки", – сказала Л. Левулите-Сташкявичене.

По ее словам, жителям следует предусмотреть дополнительные "полчаса – 45 минут".

5 декабря началась забастовка водителей транспортной компании Вильнюсский общественный транспорт. Все маршруты, обслуживаемые VVT, будут курсировать, но реже, сообщает муниципальное предприятие "Susisiekimo paslaugos" (Услуги сообщения).

Поскольку в дни забастовки в городе будет курсировать меньше автобусов и троллейбусов, транспортные средства будут перевозить больше людей, и, по оценкам, в час пик они могут быть переполнены.

Забастовка должна была состояться в октябре, но была отложена, поскольку была достигнута договоренность о повышении заработной платы сотрудников VVT на 10 проц. с середины ноября. Но не было согласовано требование о включении системы оплаты труда в коллективный договор.

По словам председателя профсоюза VVT Альгирдаса Маркявичюса, недопонимание между работниками и предприятием приводит к ухудшению качества услуг для жителей Вильнюса – из VVT уходит все больше водителей, и только в июне на предприятии было более 200 вакансий для водителей.

Также прогнозируются большие транспортные потоки в городе, поэтому неудобства будут испытывать не только пассажиры, но и водители автомобилей. Поэтому поездки следует планировать с запасом по времени и следить за транспортными потоками.

"По возможности рекомендуется работать удаленно и избегать поездок в час пик", - отмечают в сообщении.

По решению суда представители VVT и профсоюза, ответственные за организацию забастовки, должны обеспечить оказание не менее 50 проц. минимальных услуг гражданам. В случае угрозы невыполнения этого решения профсоюз обязался перед компанией немедленно реагировать на ситуацию и гарантировать необходимое количество сотрудников для обеспечения сообщения для пассажиров в городе. Сегодня автобусные рейсы по маршрутам, обслуживаемым VVT, сокращены вдвое.