К сожалению, на Ратушной площади рождественской елки не будет

В Вильнюсе много лет существовала прекрасная традиция устанавливать большую и впечатляющую елку на Кафедральной площади и меньшую, но атмосферную елку на Ратушной площади. В прошлом году город неожиданно отказался от елки у Ратуши и в этом году она уже не вернулась.

Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что причина отказа от елки в Ратуше в этом году — введение новой традиции и создание рождественского настроения ближе к домам жителей Вильнюса. Поэтому было организовано "Соседское Рождество" (Kaimynų Kalėdos).