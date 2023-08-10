К службе в Литве приступает новая ротация боевой группы передовых сил НАТО

"Ситуация с нашей безопасностью не улучшается – Россия продолжает войну против Украины и наносит серьезный ущерб евроатлантической безопасности. Это требует от нас бдительности и готовности адаптировать оборонительную позицию НАТО в регионе", - заявил во время церемонии заместитель министра обороны Жильвинас Томкус.

"Министр обороны Германии говорил: "Безопасность Литвы – это наша безопасность", поэтому последние шесть месяцев для меня и моих солдат были очень интенсивными, отмеченными многими международными учениями и тесным сотрудничеством с литовскими солдатами и союзниками", - отметил в своей прощальной речи полковник-лейтенант Л. Нейцель.

Полковник-лейтенант А. Кирхнер, который возглавит боевую группу передовых сил НАТО, прибыл из 363-го танкового батальона ВС Германии и во втором полугодии этого года он будет возглавлять примерно 1,6 тыс. солдат, вооруженных танками "Leopard", БМП "CV90" и самоходными артиллерийскими системами Boxer.