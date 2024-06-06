К шествию ЛГБТ готовится не только полиция, ждут ограничения

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала Delfi, что подготовка к шествию протекает в обычном порядке.

„Как и перед каждым шествием или другим подобным мероприятием составляется план поддержания общественного порядка и выделяют дополнительные силы для работы во время мероприятия“, – сказала она.

Собеседница не сказала, сколько конкретно стражей порядка будет дежурить в субботу: „Не называем число, такова тактика полиции. Полицейских будет столько, сколько нужно для обеспечения безопасности. В случае необходимости, привлекут другие силы, которые работают, реагируют на события“.