К реформе призыва в Литве по-прежнему есть вопросы: есть опасения по поводу студентов, предлагается включить и женщин

Выступая на заседании, представители Союза студентов Литвы (ССЛ) придерживались своей позиции, которую они ранее высказали членам Комитета по образованию и науке. По их мнению, обязательная военная служба не должна мешать учебному процессу.

"Наша основная обеспокоенность заключается в том, что студентов будут призывать на обязательную военную службу во время учебы. (…) Мы поддерживаем идею призыва на военную службу сразу после школы и создания условий для прохождения учащимися добровольной службы", - сказал президент ССЛ Паулюс Вайтекус.

Заместитель министра внутренних дел Жильвинас Томкус, принимавший участие в слушаниях КНБО, на подобные заявления ответил, что цель министерства – увеличить количество призываемой на военную службу молодежи. По его словам, ежегодно их число может вырасти до 4,4 тыс. молодых людей.