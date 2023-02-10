"Всю ночь мы были в дороге, выехали вчера вечером. Разделили команду на две части – самолет ВВС "Spartan" вывез 5 наших членов и большую часть оборудования, а 37 членов, вместе с которыми отправляюсь и я, летели регулярными рейсами турецкими авиалиниями в Стамбул. Сейчас мы прибыли в город Малатья, в регион в юго-восточной части Турции, отправляемся на место, где встретимся с другими членами команды", - радиостанции LRT сказал Д. Гурявичюс.
"Настрой боевой – помочь чем можем, потому что здесь, в этом регионе Малатьи, с учетом температуры, на счету каждая секунда, каждое мгновенье", - подчеркнул сотрудник.
По словам Д. Гурявичюса, в регионе Малатьи в настоящее время около минус 10 градусов, местность окружена горами. Он также сказал, что сейчас в Турции происходят повторные толчки, они ощущаются каждый час.
Литовская поисково-спасательная команда разделена на четыре отряда по 6 человек. В команде 3 кинолога из Службы охраны государственной границы (СОГГ) и 5 медиков из Каунасской станции скорой медицинской помощи.
"И, безусловно, есть управленческая группа – команда, которая занимается логистикой, управлением, сотрудничеством с местными спасателями и другими международными партнерами", - отметил Д. Гурявичюс.
ELTA напоминает, что рано утром в понедельник в районе турецко-сирийской границы произошло землетрясение силой 7,8 балла. Число жертв землетрясения в четверг превысило 20 тыс. человек.
Сотрудники и медики сообщают, что землетрясение унесло жизни 17 134 человек в Турции и 3 162 человека в Сирии, в результате чего общее число подтвержденных жертв достигло 20 296 человек.
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