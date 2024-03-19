К некоторым специалистам пациенты смогут попасть без направления от семейного врача

Специалист, который установит потребность в долгосрочном наблюдении, составит план визитов и дату следующей консультации, а также назначит необходимые анализы или процедуры перед визитом. Такой план будет составлен на год.

Проходить регулярный осмотр пациенту предложат в ближайшем к его дому медучреждении. Если в нем не предоставляют все необходимые услуги или пациент не захочет посещать это учреждение, то ему предложат на выбор не меньше двух других подходящих учреждений.

Если пациент решит проходить наблюдение там, где он находился на лечении в стационаре или проходил активное амбулаторное лечение, то его сразу запишут на следующий визит к специалисту. Если пациент выберет другое учреждение, то получит направление и должен будет сам зарегистрироваться на консультацию в выбранном учреждении.