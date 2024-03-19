К некоторым специалистам пациенты смогут попасть без направления от семейного врача

Специалист, который установит потребность в долгосрочном наблюдении, составит план визитов и дату следующей консультации, а также назначит необходимые анализы или процедуры перед визитом. Такой план будет составлен на год.
Проходить регулярный осмотр пациенту предложат в ближайшем к его дому медучреждении. Если в нем не предоставляют все необходимые услуги или пациент не захочет посещать это учреждение, то ему предложат на выбор не меньше двух других подходящих учреждений.
Если пациент решит проходить наблюдение там, где он находился на лечении в стационаре или проходил активное амбулаторное лечение, то его сразу запишут на следующий визит к специалисту. Если пациент выберет другое учреждение, то получит направление и должен будет сам зарегистрироваться на консультацию в выбранном учреждении.
Как и до сих пор, на первый визит надо приходить, сдав необходимые анализы. Их результаты врач обсудит с пациентом и, оценив состояние, назначит другие анализы, лекарства, а потом назначит дату очередного визита, на который пациент пойдет без отдельного направления.
В Литве особенно опасны такие хронические заболевания, как сердечно-сосудистые и онкологические. Больше всего услуг по долгосрочному наблюдению пациентам предоставляют офтальмологи, эндокринологи и гематологи.