К началу учебного года - новые познавательные маршруты для детей в Вильнюсе

Вильнюсское самоуправление представляет новый маршрут и познавательную игру для детей, которые 1 сентября могут стать отличным развлечением для всей семьи. Поскольку День науки и знаний - это праздник, то семей с детьми в Вильнюсском туристическом информационном центре будут ждать подарки к новому учебному году.
"По случаю Дня науки и знаний мы хотим напомнить вам, что наш город – это тоже учитель, он является источником знаний, историй и постоянно предлагает что-нибудь узнать новое. Мы позаботились о том, чтобы Вильнюс помог детям и их родителям пробудить качества, необходимые для активного учебного сезона - новый маршрут «Заочного Вильнюса» «Выше голову!» заставит Вас искать архитектурные детали, скрывающиеся под крышами зданий, и напомнит об истории Вильнюса, игра «Выходи во двор», ведущая через Ужупис и Паупис, будет способствовать пробуждению очень важной для уроков наблюдательности, а свежий воздух расслабит и улучшит концентрацию. Приглашаем учиться не только в Вильнюсе, но и на примере Вильнюса!" - говорит руководитель отдела Внешних связей и туризма администрации Вильнюсского городского самоуправления Соната Гришкене.
Невероятные открытия, подняв голову
У маршрута «Выше голову!», который стал хитом «Заочного Вильнюса», отныне есть вторая часть, разработанная специально для семей с детьми. На крышах и башнях домов скрывается множество интересных деталей. Присмотревшись, можно узнать, когда и кем здание было построено. А может быть там тикают старинные часы или истории повествуют невиданные скульптуры и другие элементы декора? Все это можно найти, увидеть и познать, отправившись в путешествие по маршруту «Выше голову!», разработанному для всей семьи, доступному на сайте: neakivaizdinisvilnius.lt
Новые игры в районах Вильнюса и подарки
По случаю 1 сентября появилась третья детская игра «Выходи во двор». На этот раз она приглашает познать районы Ужупис и Паупис. Специальный выпуск бесплатный, его можно взять в Туристическом информационном центре и отправиться прямо на трассу игры, которая начинается в Ужуписе. Задания в игре будут побуждать детей в возрасте от 6 до 12 лет думать, замечать детали в окружающей их среде, углублять свои знания о находящихся в городе объектах и пробуждать интерес к своему району. Более подробную информацию о новой игре, приглашающей в Ужупис и Паупис, а также первые выпуски Науяместис и Жверинас можно найти здесь.
Все, кто заглянет 1-3 сентября в Вильнюсский туристический информационный центр (ул. Пилес, 2) будут приятно удивлены: по случаю Дня науки и знаний их будет ждать сюрприз - подарки на новый учебный год, подготовленные «Заочным Вильнюсом».
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