"Сегодня каунасская елка снова пригорела", - написала читательница, отправившая фотографии порталу Kas vyksta Kaune.
По словам Каунасского пожарно-спасательного управления Департамента пожарной охраны и спасения, около 11 часов утра было получено сообщение о том, что провода искрились примерно в 10 метрах от главной Каунасской ели. По приезду пожарных и после осмотра было решено огородить место и профессионалов из служб электроснабжения. Неисправность была устранена быстро, о конкретном повреждении не говорилось.
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