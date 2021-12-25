"Сегодня каунасская елка снова пригорела", - написала читательница, отправившая фотографии порталу Kas vyksta Kaune.

По словам Каунасского пожарно-спасательного управления Департамента пожарной охраны и спасения, около 11 часов утра было получено сообщение о том, что провода искрились примерно в 10 метрах от главной Каунасской ели. По приезду пожарных и после осмотра было решено огородить место и профессионалов из служб электроснабжения. Неисправность была устранена быстро, о конкретном повреждении не говорилось.