К двум лидирующим партиям в Сейме примкнут новые, но уже знакомые лица

Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.

За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.