К двум лидирующим партиям в Сейме примкнут новые, но уже знакомые лица

Ряды Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) в Сейме, вероятно, пополнят депутат Европарламента Юозас Олекас, председатель Конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругинене и пятиборка Лаура Асадаускайте-Заднепровскене.
Также бывший мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, общественный деятель Гедрюс Друктейнис, врач Саулюс Чаплинскас, бывший депутат Раминта Поповене, бывший министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс и бывший депутат Антанас Недзинскас.
Между тем, к Союзу Отечества-Христианским демократам Литвы (СО-ХДЛ) могут примкнуть депутат Европарламента Людас Мажилис и экономист Раймондас Куодис.
В воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы. В досрочном голосовании приняло участие 11,75 проц. граждан, а в день выборов проголосовал 40,31 проц.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.