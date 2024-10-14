2024.10.14 08:55

К двум лидирующим партиям в Сейме примкнут новые, но уже знакомые лица

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
Gintaras Songaila ir Antanas Nedzinskas
Gintaras Songaila ir Antanas Nedzinskas
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (Главизбирком) Литвы, к лидирующим на выборах в Сейм парламентским фракциям социал-демократов и консерваторов примкнут новые, но уже знакомые лица.

Ряды Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) в Сейме, вероятно, пополнят депутат Европарламента Юозас Олекас, председатель Конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругинене и пятиборка Лаура Асадаускайте-Заднепровскене.

Также бывший мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, общественный деятель Гедрюс Друктейнис, врач Саулюс Чаплинскас, бывший депутат Раминта Поповене, бывший министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс и бывший депутат Антанас Недзинскас.

Между тем, к Союзу Отечества-Христианским демократам Литвы (СО-ХДЛ) могут примкнуть депутат Европарламента Людас Мажилис и экономист Раймондас Куодис.

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В воскресенье состоялся первый тур выборов в Сейм.

По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы. В досрочном голосовании приняло участие 11,75 проц. граждан, а в день выборов проголосовал 40,31 проц.

Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.

За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.

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