К чему приведет закрытие границ с Беларусью: литовцы выезжают реже, на белорусах это пока не сказалось

28 августа стало известно, что Литва планирует закрытие еще двух КПП на границе с Беларусью. Значит, будут закрыты четыре КПП из шести.
По словам главы МВД Агне Билотайте, такое решение поможет распределить мощности на границе и остановить контрабанду. Кроме того, министр рассказала, что установлены критерии полного закрытия границы: вооруженный инцидент или инциденты у границы одной из стран и организованный массовый прорыв нелегалов.
"Если будет зафиксирован один из таких инцидентов, то пройдет оперативный обмен информацией между нашими службами, и тогда будет принято решение на уровне правительств", – пояснила министр.
МВД уточнило Delfi, на кого будут распространяться запреты, а кто попадет в список исключений, если будут закрыты границы с Беларусью.
Значит, ни туристы, ни работники из Беларуси в Литву приехать не смогут. Белорусы чаще всего ездят в Литву за покупками, ездят в Беларусь и назад белорусы, у которых есть вид на жительство в Литве или Польше, ездят водители большегрузных машин и белорусы, у которых есть рабочие визы.
Служба охраны госграницы (СОГГ) отмечает, что после закрытия двух КПП на границе с Беларусью 18 августа, в Литву стало приезжать немного меньше белорусов, а поток выезжающих в Беларусь литовцев сильно сократился.
По данным СОГГ, в июле был достигнут пик – в Литву белорусы приезжали 146 382 раз, а в августе – 125 223, примерно столько раз, сколько в июне (126 733).
Представитель СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что больше всего белорусов приезжает в Литву за покупками.
"Около ТЦ Ikea и Akropolis можно увидеть по три автобуса из Беларуси за раз, полно легковых автомобилей. Другая категория лиц – люди, следующие транзитом через Литву в другие страны – кто-то летит из Вильнюсского аэропорта, кто-то едет до Португалии. Есть и бытовые контакты, родственники в Литве. Часть приезжает сюда в санатории, но, по сравнению с теми, кто едет за покупками, представителей других категорий намного меньше", – заметил он.
По работе чаще всего в Литву едут водители большегрузных машин и пассажирских автобусов.
Если сравнить статистику за 8 дней до закрытия двух КПП и после их закрытия, то количество выезжающих в Беларусь литовцев сократилось на 37%.
"Это большой спад, неясно, восстановится ли количество выезжающих до прежнего уровня, может, это первичная реакция, а потом все вернется в прежнее русло, сложно сказать. Может, это сначала люди, которые раньше ездили, сделали паузу, но закрытие двух КПП явно сказалось на статистике. Что касается потока белорусов, приезжающих в Литву, то особых изменений мы не видим. Приезжает около 4000 человек в день. На этот поток закрытие двух КПП не подействовало, но закрытие еще двух пунктов скажется на потоках", – заметил представитель СОГГ.
Он сказал, что это общая статистика - в нее попадают не только те, кто пользуется безвизом, но и те, у кого есть визы, и водители большегрузных машин.
По его словам, как закрытие двух КПП сказалось на потоках контрабанды, говорить пока рано.
"Закрыты два пункта, через которые шла небольшая контрабанда, то, что прятали в баках, дверцах, багаже и т.д., значит уже есть воздействие. Например, через Шумскас въезжали только легковушки, там были случаи контрабанды, но до 1000 пачек. Сейчас меньше людей едет – меньше тех, кто будет везти контрабанду. Если эти люди поедут через другие пункты, то будут приспосабливаться, выбирать самый близкий КПП из четырех оставшихся. В целом перевозка сигарет в этом году сократилась, может показаться, что фиксируют больше случаев, но общее количество уменьшилось", – сказал Мишутис.
Экономист Александр Изгородин считает, что закрытие границ с Беларусью значительно на экономику Литвы не повлияет. Он выделил несколько аспектов, например, поездки за покупками в Беларусь.
"Воздействие будет минимальным. Один из аспектов – поездки жителей Литвы за покупками. Часть людей покупает в Беларуси некоторые товары, но их часть в общей массе потребителей – очень мала. Если закроют границы, эти люди будут покупать внутри страны, но это положительное воздействие на общее потребление будет небольшим, ведь речь идет о корзине необходимых товаров", – сказал он.
Он не думает, что на экономику как-то повлияет и отсутствие белорусских покупателей в Литве.
"Думаю, если не останется белорусов, то влияние на розничную торговлю будет минимальным из-за разницы в экономической ситуации: белорусская экономика много лет стоит на месте, а в Литве растут зарплаты и цены.
Даже сейчас белорусам непросто делать покупки в Литве, здесь дорого. Литва для белорусов становится дорогой страной, они немного здесь могут истратить", – сказал Изгородин.