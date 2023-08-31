К чему приведет закрытие границ с Беларусью: литовцы выезжают реже, на белорусах это пока не сказалось

"Закрыты два пункта, через которые шла небольшая контрабанда, то, что прятали в баках, дверцах, багаже и т.д., значит уже есть воздействие. Например, через Шумскас въезжали только легковушки, там были случаи контрабанды, но до 1000 пачек. Сейчас меньше людей едет – меньше тех, кто будет везти контрабанду. Если эти люди поедут через другие пункты, то будут приспосабливаться, выбирать самый близкий КПП из четырех оставшихся. В целом перевозка сигарет в этом году сократилась, может показаться, что фиксируют больше случаев, но общее количество уменьшилось", – сказал Мишутис.