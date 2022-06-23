Йонинес в Вильнюсе: где праздновать?

Литовцы в эту ночь праздновали Йонинес (праздник Росы). Позже пришло христианство, а с ним и день Святого Иоанна.

Сегодня вечером в Вильнюсе и Вильнюсском районе состоится немало мероприятий, посвященных этому дню.

Где отметить Йонинес (День Ивана Купалы):

Кярнаве

В этом городке состоится празднование дня Ивана Купалы по древнему обряду - будут жечь костры, плести и пускать по реке венки, искать цветок папоротника, ворожить, танцевать, петь. Мероприятия завершатся утром, встречей восходящего солнца.

Жирмунай

Много мероприятий - песни, пляски, плетение венков и их пускание по реке - ждет на пляже в Жирмунай с 16 ч.

Новая Вильня

С 16 ч. на площадке у центра культуры. Ждут традиционные игры и концерт.

Лентварис

Дворец культуры Лентвариса организует праздник с 17 ч. у озера Граужис (Лентварё). Выступят народные коллективы, ждут песни и танцы.

Бесплатные экскурсии "В поисках цветка папоротника"

Vivid Vilnius приглашает прийти на бесплатную экскурсию!Во время бесплатной экскурсии-похода – вы сможете посетить старые населенные места в Вильнюсе, узнать, как в древности праздновали День Ивана Купалы. Маршрут проходит по Бернардинскому парку, Нагормому парку, долине Вильняле.

Встреча у памятника Миндаугасу, ул. Арсенало, 1, 23 июня в 19:00 ч., 24 июня, в 11:00 ч.

Праздник в Веркяй

ВНИМАНИЕ! Этот праздник состоится 24 июня с 19 ч. до восхода солнца. Место проведения - у Веркяйского дворца. Будут песни, игры, костры, танцы. Утром - умывание росой и встреча восходящего солнца.