Йоана не сразу поняла, что значит слабость и постоянная жажда: коварная болезнь встречается все чаще

Первый сигнал – потемнение в глазах и усталость после принятия пищи
55–летняя Иоана рассказала, что диабет пришел в ее жизнь 15 лет назад, но всерьез она озаботилась этим 6 месяцев назад. По ее словам, когда количество сахара в крови было 6–7 ммоль/л, ее врач тоже не придавала этому особого значения.
"15 лет назад такого контроля, как сейчас, не было. Говорили, смотри, что ешь, а что там смотреть, было непонятно. Мне казалось, что питаемся нормально – в доме трое детей, свой сад, огород, много овощей, никакой кока-колы, чипсов, конфет, даже сахар в чай и кофе и клала", – рассказала Иоана.
По ее словам, первым сигналом была сильная усталость, которая появилась после последних родов. После принятия пищи темнело в глазах и охватывала такая слабость, что надо было на полчаса прилечь.
Ночью женщина не могла выспаться, было много стресса, поэтому днем много ела. По природе, Иоана была худощавого телосложения, но после последних родов набрала 25 кг, которые никак не могла сбросить.
"Количество сахара в крови приблизилось к 8–9 ммоль/л, мне сказали – диабет. Сказали измерять сахар, дали памятку, а я честно говоря, ничего по правилам не делала. Жила, как прежде. Потом заметила, что организму плохо, мучила усталость, жажда, я часто ходила в туалет. Год назад сахар был 15 ммоль/л", – рассказала женщина.
Спасли специальные часы, изменение питания и ходьба
Потребовалось много лет, прежде чем Иоана начала что-то делать. Образ жизни, который она сейчас ведет, сначала казался ей темным лесом, потом дочь рекомендовала ей поинтересоваться книгами французского биохимика Джесси Инчауспе.
"Там все рекомендации элементарные. Например, чайная ложка уксуса на стакан воды, и сахар снижается на 20–30%. Тарелка овощей перед десертом тоже снижает сахар. Кроме того, я купила часы, которые измеряют количество сахара. С тех пор показатель снизился с 15–17 до 13 ммоль/л", – радуется Иоана.
Самым опасным продуктом сейчас является картофель – если съесть один цеппелин, то уровень сахара увеличивается до 20 ммоль/л. Женщина признала, что именно картошки ей больше всего сейчас и не хватает, раньше она ела картофель почти каждый день. Кроме того, пришлось отказаться от хлеба и риса.
"В пищу годятся овощи, яйца, рыба, мяса. Лучший друг диабетика - капуста. Можно есть ягоды, например, голубику,а сливы, апельсины, манго не могу есть. Если не ношу часы, измеряющие сахар, расслабляюсь, могу и конфету есть", – заметила Иоана.
Во время пандемии она стала ходить по 10 км в день. По ее словам, физическая активность регулирует сахар.
"Я очень боюсь диабета. У меня в семье два человека остались без ног. Некоторые говорят, что сейчас такого не бывает – как не бывает, одному 5 лет назад отрезали. Если бы раньше стал заботиться о здоровье, еще мог бы жить. Бывает и еще одно осложнение – диабетики слепнут. Жизнь диабетиков короче и менее качественная. Это коварная болезнь", – предупредила Иоана.
Число больных диабетом растет: в чем причина?
Лектор Кускене сказала, что диабет - насущная проблема не только в Литве, но и во всем мире.
В 2021 г. во всем мире диабетом болели 537 млн. человек. До 2030 г. это количество может достигнуть 643 млн., а до 2045 г. – 783 млн. Кроме того, в 2021 г. у 541 млн. человек установили нарушенную толерантность к глюкозе, которая приводит к диабету.
По словам Кускене, беспокойство вызывает и то, что ежегодно растет число детей и подростков до 19 лет, заболевающих диабетом. В 2021 г. больше 1,2 млн. детей и подростков болели диабетом I типа.
В Литве статистика не радует - в 2022 г. диабетом I типа болел 8751 человек, а II – 147 694 человека.
"Рост заболеваемости обусловлен множеством факторов. В первую очередь – старение общества. Чем старше человек, тем выше риск заболеть диабетом II типа. Кроме того, развитая медицина позволяет быстрее поставить диагноз и лучше лечить болезнь. Поэтому люди, которые много лет больны диабетом, остаются трудоспособными и активными. Однако важнейшая причина роста числа больных – нездоровый образ жизни – нерациональное питание, нехватка физической активности и постоянный стресс", – сказала Кускене.
Если родственники больны диабетом, риск заболевания выше
"Диабет I типа чаще всего диагностируют у детей и молодых людей. Его появление связано с наследственным фактором, аутоиммунными расстройствами организма. Диабетом II типа чаще заболевают люди старшего возраста, в этом случае причина болезни - нездоровый образ жизни или побочные заболевания", – сказала Кускене.
Она сказала, что больше риск заболеть диабетом тем, у кого в семье есть случаи этого заболевания (у родителей, братьев, сестер, детей). Риск развития сахарного диабета увеличивает избыточный вес, низкая физическая активность, сбои в обмене веществ и неправильное питание.
По словам лектора, есть и диабет беременных – гестационный диабет, который устанавливают во время беременности. В Литве его диагностируют у 1,5% беременных после 20-24 недели.
"Вероятность развития этого диабета выше у женщин старше 25 лет, с избыточным весом, поликистозом яичников", – сказала Кускене.
Первые симптомы болезни: диагноз приводит к резким изменениям образа жизни
По словам Кускене, первые симптомы зависят от типа диабета.
"Симптомы диабета I типа появляются очень быстро. Сначала снижается вес, несмотря на то, что аппетит не меняется, потом чувствуется сухость во рту, жажда и частое обильное мочеиспускание. Пациенты жалуются на нехватку энергии, чувствуют общую слабость, сохнет кожа появляется сухость слизистых", – рассказала специалист.
"Если речь идет о диабете II типа, то болезнь долго не дает о себе знать. Когда диабет II типа прогрессирует, появляются симптомы, как при диабете I типа, также у людей мерзнут и немеют конечности, появляются расстройства зрения, человек часто более инфекционными заболеваниями, у него плохо заживают раны", – заметила Кускене.
Она сказала, что важно обращаться к врачу при первых же симптомах болезни, особенно, если в семье есть случаи диабета. Важно регулярно профилактически сдавать кровь на анализ.
По словам Кускене, выяснилось, что диагноз диабет заставляет людей резко менять образ жизни.
"Если контролировать болезнь, менять образ жизни, то снижается вероятность развития осложнений и дальнейшего развития болезни. (...) Больные диабетом должны научиться жить с этой болезнью и гармонично сочетать три фактора: правильное питание, достаточную физическую активность и назначенное лечение", – сказала лектор.
Она напомнила, что физическая активность в этом случае особенно важна. Активность помогает лучше контролировать болезнь.
"Важный фактор - здоровое и сбалансированное питание. (...) Главное правило – баланс между количеством съеденной пищи и физической активностью", – сказала Кускене, заметив, что диабетикам не рекомендуется употреблять алкоголь.
Игнорировать диагноз опасно: возникает риск осложнений
Далеко не все, узнав диагноз диабет, начинают менять образ жизни и свои привычки. Кускене предупреждает, что если болезнь не контролировать, то возникает риск развития осложнений. Особенно это касается пожилых людей, которые много лет больны диабетом. Некоторые осложнения могут даже привести к смерти.
"Одно из самых тяжелых осложнений – диабетическая кома, она развивается, когда организму не хватает инсулина, такое бывает, если пациент вовремя не делает инъекцию инсулина, есть жирную пищу, заболевает другой тяжелой болезнью и происходит сбой в обмене жиров, накапливаются опасные побочные вещества – "ацетон".
Для диабета I типа возможно еще одно осложнение – диабетический кетоацидоз. Примерно 16% пациентов от этого осложнения умирают", – сказала Кускене.
Есть и другие осложнения, например, гипергликемия – повышенное содержание глюкозы в крови, больше 7 ммоль/л. Хроническая гипергликемия в течение нескольких лет приводит к сбоям в работе внутренних органов и систем организма, в их числе – почек, нервной системы, сердечно-сосудистой системы.
Не менее опасное осложнение при сахарном диабете - васкулопатия (патология сосудов), которая приводит к сбоям в системе кровообращения, инфаркту миокарда, инсульту, риску ишемической болезни сердца.
"Диабетическая нефропатия вызывает почечную недостаточность", – заметила Кускене.
Еще одно возможное осложнение - диабетическая ретинопатия, это поражение сетчатой оболочки глаза, часто приводящая к слепоте. Это осложнение диагностируют у 85% диабетиков, 5% из них слепнет.
Есть и такое осложнение как диабетическая нейропатия — это дегенеративное поражение всех элементов нервной системы.
По словам Кускене, при высоком количестве глюкозы в крови поражаются нервные окончания, особенно конечностей. Проявления осложнения могут быть очень разными: боли в ногах и руках; чувство онемения конечностей; беспричинный жар на ладонях и стопах; быстрая утомляемость, мышечная слабость.