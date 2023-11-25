Йоана не сразу поняла, что значит слабость и постоянная жажда: коварная болезнь встречается все чаще

Первый сигнал – потемнение в глазах и усталость после принятия пищи

55–летняя Иоана рассказала, что диабет пришел в ее жизнь 15 лет назад, но всерьез она озаботилась этим 6 месяцев назад. По ее словам, когда количество сахара в крови было 6–7 ммоль/л, ее врач тоже не придавала этому особого значения.

"15 лет назад такого контроля, как сейчас, не было. Говорили, смотри, что ешь, а что там смотреть, было непонятно. Мне казалось, что питаемся нормально – в доме трое детей, свой сад, огород, много овощей, никакой кока-колы, чипсов, конфет, даже сахар в чай и кофе и клала", – рассказала Иоана.

По ее словам, первым сигналом была сильная усталость, которая появилась после последних родов. После принятия пищи темнело в глазах и охватывала такая слабость, что надо было на полчаса прилечь.

Ночью женщина не могла выспаться, было много стресса, поэтому днем много ела. По природе, Иоана была худощавого телосложения, но после последних родов набрала 25 кг, которые никак не могла сбросить.