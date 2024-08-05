2024.08.05 06:45

Известный диджей в Биржай сбил сотрудницу полиции

 
ru.DELFI.lt
Jonas Nainys, policija
Jonas Nainys, policija
ФОТО: Delfi montažas

В воскресенье стало известно, что известный диджей и ведущий мероприятий Йонас Найнис сбил сотрудницу полиции.

Первым об этом сообщил портал tv3.lt, полиция подтвердила, что автомобилем управлял Найнис. Источники Delfi также подтвердили эту информацию.

По данным Департамента полиции, 3 августа, в 22.57 ч. в Биржай, на территории Биржайского замка, автомобиль Audi RS 7 Sportback, которым управлял мужчина 1983 г.р. зацепил сотрудницу полиции (1983 г.р.), сообщается, что у нее сломана нога. Женщине назначено амбулаторное лечение.

Водитель должен явиться в полицию, начато расследование по 1 ч. 281 ст. УК ЛР.

Delfi пытался связаться с Найнисом, но тщетно, тот не отвечал на звонки.

Известно, что Найнис ехал на праздник в Биржай, где собравшиеся ждали его выступления. Он вышел на сцену после 23 ч. Однако не все знали, что он не мог подъехать ближе, поэтому попросил сотрудницу полиции помочь ему в этом. Ему помогала как раз та сотрудница, которую он сбил.

По сведениям Delfi, инцидент произошел перед тем, как Найнис появился на сцене.

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