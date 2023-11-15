Известный в Литве доктор наук осужден за хранение детской порнографии

"Меня дети не интересуют", – оправдывался мужчина, доктор наук, который участвовал в осуществлении важных для государства проектов в сфере ИТ. Правда, он так и не смог объяснить, откуда в его компьютерах и смартфонах была порнография с детьми и зачем он хранил эти снимки.

Поскольку этот человек совершил преступление только в электронном пространстве, сам он детей не обижал, преступление расценивается как преступное деяние средней степени тяжести, работает он не на госслужбе и не является публичным лицом, несмотря на то, что был награжден за заслуги в деле распространения ИТ в общественных целях, у Delfi нет права на предание огласке его личных данных.

За то, что он не только хранил, но и, вероятно, производил и распространял порноснимки, мужчина был привлечен к уголовной ответственности – Вильнюсский участковый суд постановил, что он виновен в содеянном и назначил ему штраф в размере 3500 евро. Судья Эрландас Станисловайтис указал, что этот штраф он должен заплатить в течение года.