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В столице начинается неделя Baltic Pride. Вильнюс в знак поддержки общины ЛГБТ обновил радужный пешеходный переход на ул. Пилимо. Об этом сообщается и на странице Grinda в Вильнюсе.
Pylimo gatvė nusidažė LGBTIQ spalvomis
Pylimo gatvė nusidažė LGBTIQ spalvomis
© Facebook

Эта инсталляция - поддержка Вильнюса общине ЛГБТ и знак того, что политики должны определиться в вопросе узаконивания партнерства.

В мероприятиях Baltic Pride в Вильнюсе надеются на участие 10 000 человек.

Фестиваль Baltic Pride начался 31 мая. О его начале оповестил радужный автобус.

В субботу состоится шествие "За равенство и мир".

В Вильнюсе оно пройдет уже в пятый раз.

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