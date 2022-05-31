Эта инсталляция - поддержка Вильнюса общине ЛГБТ и знак того, что политики должны определиться в вопросе узаконивания партнерства.

В мероприятиях Baltic Pride в Вильнюсе надеются на участие 10 000 человек.

Фестиваль Baltic Pride начался 31 мая. О его начале оповестил радужный автобус.

В субботу состоится шествие "За равенство и мир".

В Вильнюсе оно пройдет уже в пятый раз.