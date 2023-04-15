Его жена Шашана Розен сообщила новостному порталу jweekly.com, что Домантас Сабонис намерен перейти в иудаизм.
"На самом деле мы не говорили об этом публично. Ему нравится иудаизм и очень хочет быть его частью", — сказал Розен в интервью.
Сабонис регулярно занимается через Zoom с раввином Эрезом Шерманом из Синайского храма в Лос-Анджелесе.
Консервативный раввин Шерман заявил, что баскетболист всерьез готов больше узнать об иудаизме.
И хотя Сабонис посвятил себя учебе, его жена сказала, что из-за работы он не может взять на себя обязательство соблюдать все требования религии, сообщает jweekly.com.
"Он должен летать и делать все это, но он продолжает учиться. Мы празднуем Песах, мы соблюдаем шаббат. Мы не садимся за руль и каждую неделю готовим шаббатний ужин", - сказала Розен.
Delfi напоминает, что Сабонис и Розен поженились в августе 2021 года.
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