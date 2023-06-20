20 июня 2023 г. 18:05

Известный исполнитель обратился к мэру Вильнюса: зачем городу нужна служба общественного порядка?

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI skaitytojo nuotr.

Известный литовский исполнитель Вайдас Баумила обратился к мэру Вильнюса Валдасу Бенкунскасу. Он заметил нарушителей общественного порядка и вызвал инспекторов муниципальной службы. Однако инспекторы по вызову так и не приехали, пишет madeinvilnius.lt.

"Вильнюсский муниципалитет, Доналда мейжелите, Валдас Бенкунскас, Симона Белюне, Андрюс Григонис, добрый день, я знаю, что вы не ответите, но однажды мне как-то удастся достучаться. Скамеек в парке слишком много, это не бар и не ночлежка", – писал в Facebook Баумила.

Он снял на видео в одном из скверов Науяместиса троих мужчин, распивавших алкоголь. На другом фото - в тени на лавочке спит мужчина. Это было снято в центре Вильнюса, среди бела дня.

Баумила вызвал муниципальную службу общественного порядка, ждал полчаса, никто не приехал. У Баумилы лопнуло терпение, и он ушел домой.

"Зачем нужна служба общественного порядка? Чтобы меня ругали за то, что я собаку вожу без поводка?", – возмущался он.

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