2024.09.29 07:04

Известный хореограф Андрюс Кандялис получил дома ужасные ожоги

 
ru.DELFI.lt
Andrius Kandelis parodė nudegimus
Andrius Kandelis parodė nudegimus
ФОТО: Asmeninis archyvas

Известный танцовщик, хореограф, бывший участник проектов Андрюс Кандялис 26 сентября был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что в каунасскую клинику он попал из-за сильных ожогов. Врачи старались стабилизировать состояние пострадавшего.

28 сентября он поделился в социальных сетях информацией о том, что боль уже в прошлом. Однако фото, которые он разместил - ужасные. Видны сильные ожоги и рана в области живота.

„В течение нескольких секунд все может перевернуться с ног на голову. Хорошо, что страшная боль уже позади, сейчас ждет долгое и скучное лечение. берегите себя и детей, когда готовите“, – писал Кандялис. Несчастье произошло,когда он готовил детям обед. „Я хотел порадовать семью вкусным обедом. К сожалению, все закончилось не так, как я планировал. Все произошло тогда, когда я понял что неплотно закрыл скороварку. Все произошло быстро и неожиданно“, – рассказал он.

Крышка упала, на Кандялиса полился кипяток.

„Кипятком ошпарило часть тела. Попытки охладить место ожога холодной водой были тщетными, я чувствовал, что теряю сознание“, – рассказал он Delfi.

Он порадовался, что успел позвонить своей возлюбленной Доналде, которая бросила все дела и приехала на помощь.

„Приехала и скорая. От холода температура тела была всего 32 градуса. Боль была ужасной. Сейчас состояние стабилизировалось, лекарства и уход делают свое дело“, – сказал Кандялис.

Мужчина благодарен врачам за помощь.

На вопрос Delfi, как он себя чувствует, Кандялис заверил, что лучше и находится под присмотром врачей.

„Я так понял, что ждет длительное лечение“, – сказал он.

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