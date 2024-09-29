Известный хореограф Андрюс Кандялис получил дома ужасные ожоги

28 сентября он поделился в социальных сетях информацией о том, что боль уже в прошлом. Однако фото, которые он разместил - ужасные. Видны сильные ожоги и рана в области живота.

„В течение нескольких секунд все может перевернуться с ног на голову. Хорошо, что страшная боль уже позади, сейчас ждет долгое и скучное лечение. берегите себя и детей, когда готовите“, – писал Кандялис. Несчастье произошло,когда он готовил детям обед. „Я хотел порадовать семью вкусным обедом. К сожалению, все закончилось не так, как я планировал. Все произошло тогда, когда я понял что неплотно закрыл скороварку. Все произошло быстро и неожиданно“, – рассказал он.