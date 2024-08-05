Известный диджей в Биржай сбил сотрудницу полиции

По данным Департамента полиции, 3 августа, в 22.57 ч. в Биржай, на территории Биржайского замка, автомобиль Audi RS 7 Sportback, которым управлял мужчина 1983 г.р. зацепил сотрудницу полиции (1983 г.р.), сообщается, что у нее сломана нога. Женщине назначено амбулаторное лечение.

Известно, что Найнис ехал на праздник в Биржай, где собравшиеся ждали его выступления. Он вышел на сцену после 23 ч. Однако не все знали, что он не мог подъехать ближе, поэтому попросил сотрудницу полиции помочь ему в этом. Ему помогала как раз та сотрудница, которую он сбил.