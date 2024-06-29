Известный актер приютил замерзающего бельчонка: "Куда бы я ни пошел, он следует за мной"

Хозяину ничего не оставалось, как принести замерзшего гостя домой. „Почитали, что коровье молоко давать нельзя. У нас было миндальное молоко, мы набирали его шприцем и поили“, - рассказал актер.

„Мы читали, что можно давать семечки подсолнуха и тыквенные семечки, но она ничего не брала. У нас были орехи макадамия, их и предложили бельчонку. Взял их в лапки и начал с наслаждением грызть. Еще мы купили кедровых орешков, установили поилку, и так она прожила у нас несколько дней. Этот бельчонок как котенок: куда бы я ни пошел, она следует за мной“, - улыбается Лаймутис.