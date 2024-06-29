Известный актер приютил замерзающего бельчонка: "Куда бы я ни пошел, он следует за мной"

Потерявшееся и замерзшее животное нашло приют в доме актера на прошлой неделе, когда температура на улице составляла всего 10 градусов. По мнению натуралистов, такие погодные условия, особенно для детенышей белок, действительно могут оказаться губительными.
Сама просила о помощи
„Поздно вечером, мы собирались ложиться спать, было холодно, дул сильный ветер. Мы живем недалеко от леса и наблюдаем, как на террасе что-то пробежало – один раз, другой.
Думали, что это может быть мышь, но видим – это очень маленькая белка. Замерзшая. Она увидела меня, подбежала, обняла меня за ногу и начала лезть по брюкам наверх. Тогда я протянул руку, белка оказалась на ладонь, свернулась, накрылась хвостиком и дрожала“, — рассказал Л. Сенджюс.
Заботился несколько дней
Хозяину ничего не оставалось, как принести замерзшего гостя домой. „Почитали, что коровье молоко давать нельзя. У нас было миндальное молоко, мы набирали его шприцем и поили“, - рассказал актер.
Хозяева приготовили коробку, положили в нее полотенце и белка благополучно проспала ночь. На следующее утро они начали интересоваться, чем еще можно кормить такого зверка.
„Мы читали, что можно давать семечки подсолнуха и тыквенные семечки, но она ничего не брала. У нас были орехи макадамия, их и предложили бельчонку. Взял их в лапки и начал с наслаждением грызть. Еще мы купили кедровых орешков, установили поилку, и так она прожила у нас несколько дней. Этот бельчонок как котенок: куда бы я ни пошел, она следует за мной“, - улыбается Лаймутис.