Американские и британские рокеры записали песню о президенте Украины Владимире Зеленском. Группы Primus, Gogol Bordello, the Police, и сын бывшего участника группы The Beatles Шон Леннон представили трек под названием Zelenksy: The Man With the Iron Balls (Зеленский: мужчина со стальными яйцами).
Песня размещена на Youtube. Часть доходов от продажи звуковой дорожки передадут компании New Ukraine, которая предоставляет гуманитарную помощь украинцам.
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