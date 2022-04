Американские и британские рокеры записали песню о президенте Украины Владимире Зеленском. Группы Primus, Gogol Bordello, the Police, и сын бывшего участника группы The Beatles Шон Леннон представили трек под названием Zelenksy: The Man With the Iron Balls (Зеленский: мужчина со стальными яйцами).

Песня размещена на Youtube. Часть доходов от продажи звуковой дорожки передадут компании New Ukraine, которая предоставляет гуманитарную помощь украинцам.