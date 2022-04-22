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Известные рокеры записали песню о президенте Украины Зеленском Zelensky: The Man With the Iron Balls - он такой один во всем мире.
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© Scanpix

Американские и британские рокеры записали песню о президенте Украины Владимире Зеленском. Группы Primus, Gogol Bordello, the Police, и сын бывшего участника группы The Beatles Шон Леннон представили трек под названием Zelenksy: The Man With the Iron Balls (Зеленский: мужчина со стальными яйцами).

Песня размещена на Youtube. Часть доходов от продажи звуковой дорожки передадут компании New Ukraine, которая предоставляет гуманитарную помощь украинцам.

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УНИАН
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