Вайдас Баумила, Рута Микелькевичюте, Витаутас Румшас-младший, Индре Стонкувене, Аугусте Ведричкайте и другие известные лица присоединились к Кампании поддержки, чтобы поддержать пострадавших от войны украинцев.

По словам представителей Menai & Renginiai, на организацию такой акции и привлечение к ней волонтеров ушла неделя.

"С женским клубом Vilniaus Lions нам проще организовать это мероприятие поддержки, чем говорить о нем.

Голос дрожит и слезы подступают. И из-за трагедии в Украине, и из-за единства Литвы.

Мы гордимся своей страной и ее людьми всех национальностей, которые хоть и очень разные, но в решающий момент становятся едины.

Мы искренне благодарим всех волонтеров, которые так сплоченно и от всего сердца вносят свой вклад в организацию мероприятия. От идеи до сегодняшнего дня мы организовали эту Кампанию поддержки за неделю.

Приходите на самую вкусную акцию поддержки в Литве! Мы все будем там и будем ждать вас.

Слава Украине!" — написано на странице организаторов акции Menai & Renginiai в Фейсбуке.