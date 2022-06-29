Известны данные деклараций: имущество мэров крупных городов

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. По данным за 2021 г., у мэра есть несколько транспортных средств за 2000 000 евро. Художественные ценности и ювелирные изделия – 900 евро. Ценные бумаги – 24 061 евро. Денежные накопления на сумму 72 525 евро. У мэра есть кредит на сумму 20 000 евро. Итого: стоимость имущества 99 486 евро (в 2020 г. у мэра было больше имущества – на сумму 126 436 евро). В 2020 г. у мэра были долги на сумму 125 540 евро.

Супруга Шимашюса Гилма-Теодора Гилите. Стоимость квартир в Литве – 237 500 евро, домов в Литве – 10 900 евро, других построек – 2488 евро, земли - 10 165, акций - 343 801 евро, художественных ценностей и ювелирных изделий – 4030 евро, сбережений - 76 809 евро, сбережений на счетах за границей - 24 483 евро. Итого: 710 176 евро.

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис. Стоимость квартир - 1 667 707 евро, домов - 532 961 евро, других построек – 88 985 евро, земли – 318 583 евро, стоимость транспортных средств - 47 695 евро, акций – 2 332 758, художественных ценностей и ювелирных изделий – 16 242 евро, сбережений в Литве – 22 832 евро. Мэр кому-то дал в долг 5 465 008 евро. Сам он должен 404 902 евро. Итого: 5 027 763 Eur. Если прибавить невозвращенные 5 465 008 евро, получается 10 492 771 евро (в 2020 г. у него было имущество на сумму 3 966 031 евро).

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас. В 2021 г. ему принадлежали дома или части домов за 85 438 евро, сбережения на сумму 29 444 евро. В 2020 г. он декларировал то же имущество). За год изменилось лишь имущество супруги мэра Клайпеды.

Жена мэра в 2021 г. декларировала квартиры за 20 273 евро, дома за 85 438 евро, сбережения на сумму 24 000 евро. В 2020 г. у нее были сбережения на сумму 68 000 евро.