Известно, когда зажгут огни на каунасской елке: ждут серьезные перемены

В этом году в Каунасе установят живое дерево. Город уже ищет, кто мог бы подарить ему красивую елку высотой как минимум 16 метров. Выясняется, что в этом году художник-декоратор Йоланта Шмидтене.

Представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне сказала порталу Kas vyksta Kaune, что в этом году подписан договор с победителем конкурса ЗАО Adam Decolight.

„Стоимость елки 66 115 евро без НДС (80 000 с НДС). На дополнительные украшения в этом году средства не выделяют, будут использовать те украшения, которые использовали до сих пор“, – заметила Аугоне.