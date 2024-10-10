Известно, когда зажгут огни на каунасской елке: ждут серьезные перемены

В этом году в Каунасе установят живое дерево. Город уже ищет, кто мог бы подарить ему красивую елку высотой как минимум 16 метров. Выясняется, что в этом году художник-декоратор Йоланта Шмидтене.
Представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне сказала порталу Kas vyksta Kaune, что в этом году подписан договор с победителем конкурса ЗАО Adam Decolight.
„Стоимость елки 66 115 евро без НДС (80 000 с НДС). На дополнительные украшения в этом году средства не выделяют, будут использовать те украшения, которые использовали до сих пор“, – заметила Аугоне.
Отделение эстонской компании в Литве ЗАО Adam Decolight позиционирует себя как „лидера украшений к праздникам и Рождеству в странах Балтии“. Правда, эта компания уже много лет украшает Каунас – она украшала к Пасхе и Рождеству парк Сантака, украшала фонарные столбы, место фонтана на аллее Лайсвес. Сейчас ее лампочками украшены липы на аллее Лайсвес.
Напомним, что Шмидтене украшала елку в Каунасе с 2009 года, только в 2017 г. этим занималась компания Medusa Concert.
Рождественская елка 2017 года.
Из-за археологических раскопок на Ратушной площади и реконструкции площади в этом году каунасская елка будет стоять на площади Единства.
На протяжении последних 16 лет елку в Каунасе украшали на Ратушной площади, до этого не было постоянного места - ее украшали то на площади Единства, то на месте фонтана на аллее Лайсвес, то у Музыкального театра, то в др. месте.
Рождественскую сказку в этом году будет создавать малое товарищество актера и режиссера Андрюса Жюраускаса Žiurausko laisvė.
В этом году огни на елке в Каунасе зажгутся 23 ноября, а в Вильнюсе – 29 ноября.