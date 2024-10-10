2024.10.10 13:17

Известно, когда зажгут огни на каунасской елке: ждут серьезные перемены

 
на Ратушной площади елки не будет
Мигле Кубилюте
ru.DELFI.lt
Kauno eglė pernai ir šiemet
Kauno eglė pernai ir šiemet

Уже известно, что огни на каунасской елке зажгут 23 ноября.

В этом году в Каунасе установят живое дерево. Город уже ищет, кто мог бы подарить ему красивую елку высотой как минимум 16 метров. Выясняется, что в этом году художник-декоратор Йоланта Шмидтене.

Представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне сказала порталу Kas vyksta Kaune, что в этом году подписан договор с победителем конкурса ЗАО Adam Decolight.

„Стоимость елки 66 115 евро без НДС (80 000 с НДС). На дополнительные украшения в этом году средства не выделяют, будут использовать те украшения, которые использовали до сих пор“, – заметила Аугоне.

Отделение эстонской компании в Литве ЗАО Adam Decolight позиционирует себя как „лидера украшений к праздникам и Рождеству в странах Балтии“. Правда, эта компания уже много лет украшает Каунас – она украшала к Пасхе и Рождеству парк Сантака, украшала фонарные столбы, место фонтана на аллее Лайсвес. Сейчас ее лампочками украшены липы на аллее Лайсвес.

Напомним, что Шмидтене украшала елку в Каунасе с 2009 года, только в 2017 г. этим занималась компания Medusa Concert.

Рождественская елка 2017 года.

Из-за археологических раскопок на Ратушной площади и реконструкции площади в этом году каунасская елка будет стоять на площади Единства.

На протяжении последних 16 лет елку в Каунасе украшали на Ратушной площади, до этого не было постоянного места - ее украшали то на площади Единства, то на месте фонтана на аллее Лайсвес, то у Музыкального театра, то в др. месте.

Рождественскую сказку в этом году будет создавать малое товарищество актера и режиссера Андрюса Жюраускаса Žiurausko laisvė.

В этом году огни на елке в Каунасе зажгутся 23 ноября, а в Вильнюсе – 29 ноября.

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