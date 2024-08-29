Известно, когда в столице реконструируют перекресток около Гарюнай: пропускную способность улучшит виадук

Каждые сутки по ул. Гарюну проезжает 50 000-67 000 транспортных средств. Регулируемый светофором перекресток не обеспечивает необходимую проходимость, здесь часто формируются заторы. Реконструкция этой улицы планировалась с 1999 г.
Осенью 2023 года был завершен первый этап реконструкции перекрестка около рынка Гарюнай (оборудован кольцевой перекресток с ул. Панеришкю, оборудованы пешеходные и велодорожки.
На втором этапе планируется построить виадук. После этого упразднят все светофоры с поворотами налево, поворачивать можно будет только направо.
Это обеспечит безостановочное движение. Будет улучшена проходная способность, исчезнут заторы, будут экономить время водителей.
Над бывшим перекрестком оборудуют пешеходный виадук и велодорожки.
Для улучшения подъезда к перекрестку проведут реконструкцию ул. Панеришкю и Гарюнского тупика - появятся два новых кольцевых перекрестка.
Проект подготовят в течение двух лет. Работы должны начаться в 2026 г, а завершится – до 2028 г.