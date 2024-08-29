Известно, когда в столице реконструируют перекресток около Гарюнай: пропускную способность улучшит виадук

Горсовет Вильнюсского муниципалитета в среду одобрил начало процедуры перенятия участка по адресу ул. Гарюну, 48, для нужд общества. Это небольшая территория (5,5 соток), однако она очень важна для начала реконструкции перекрестка около рынка Гарюнай (здесь будет построен виадук). Виадук обеспечит безостановочное движение транспорта и поможет избежать заторов.