2024.08.29 07:03

Известно, когда в столице реконструируют перекресток около Гарюнай: пропускную способность улучшит виадук

 
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Gariūnų sankryža
Gariūnų sankryža
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotr. | Vilniaus miesto savivaldybė

Горсовет Вильнюсского муниципалитета в среду одобрил начало процедуры перенятия участка по адресу ул. Гарюну, 48, для нужд общества. Это небольшая территория (5,5 соток), однако она очень важна для начала реконструкции перекрестка около рынка Гарюнай (здесь будет построен виадук). Виадук обеспечит безостановочное движение транспорта и поможет избежать заторов.

Каждые сутки по ул. Гарюну проезжает 50 000-67 000 транспортных средств. Регулируемый светофором перекресток не обеспечивает необходимую проходимость, здесь часто формируются заторы. Реконструкция этой улицы планировалась с 1999 г.

Осенью 2023 года был завершен первый этап реконструкции перекрестка около рынка Гарюнай (оборудован кольцевой перекресток с ул. Панеришкю, оборудованы пешеходные и велодорожки.

На втором этапе планируется построить виадук. После этого упразднят все светофоры с поворотами налево, поворачивать можно будет только направо.

Это обеспечит безостановочное движение. Будет улучшена проходная способность, исчезнут заторы, будут экономить время водителей.

Над бывшим перекрестком оборудуют пешеходный виадук и велодорожки.

Для улучшения подъезда к перекрестку проведут реконструкцию ул. Панеришкю и Гарюнского тупика - появятся два новых кольцевых перекрестка.

Проект подготовят в течение двух лет. Работы должны начаться в 2026 г, а завершится – до 2028 г.

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