2024.09.23 13:08

Известно, когда для посещения будет открыта гора Таурас

 
ru.DELFI.lt
Tauro kalnas
Tauro kalnas
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotrauka

Вильнюсцы с нетерпением ждут, когда смогут проводить досуг на горе Таурас. Раньше обещали, что реконструкция завершится в четвертом квартале 2024 г. Похоже,… большая часть работ к этому времени завершится. Однако для посещения гору в этом году не откроют, пишет портал madeinvilnius.lt.

„На территории горы Таурас (4,8 га) проводят строительные работы, расширяют инфраструктуру и работу по озеленению: прокладывают пешеходные тропы, строят детские площадки, спортивные площадки, зоны отдыха, оборудуют освещение. Естественное окружение используют для создания амфитеатра. Все эти работы скоро завершатся“, – сказал руководитель проектами Вильнюсской компании по расширению Линас Урба.

По его словам, большая часть работ завершится в этом году. Однако полная реконструкция завершится в следующем году, тогда гора и будет открыта. Обещают, что в теплое время года вильнюсцы и гости столицы уже смогут попасть на гору.

В ходе осуществления проекта создается зеленое соединение, по которому из парка Вингис можно будет попасть в Старый город. Уже построен виадук для пешеходов над ул. Тауро. Будет отреновирована старая детская площадка и построена новая, оборудуют зону отдыха и спортивную зону с тренажерами, появится стоянка для машин. В центральной части горы планируют сохранить зону для зимних видов спорта, появится на склоне и площадка, на которой летом можно будет показывать фильмы.

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