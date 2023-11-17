Известная женщина родила дочь после искусственного оплодотворения: я давно научилась не читать комментарии

В сентябре Лаура и Гедиминас отметили 21-ю годовщину свадьбы. В семье двое детей: 20-летний Мантас и 9-летняя Сауле-София.
Лаура сказала, что до появления дочери на свет она многое пережила из-за своей тонкой натуры: "Я очень переживала, плакала, реагировала на нехорошие вещи".
"О своих детях я начала мечтать рано и была уверена, что первым родится сын. Я рано почувствовала беременность, гинеколог утверждала, что это невозможно. Беременность была легкой, и рождение сына, мне кажется, было легким процессом.
Все было хорошо, поэтому через 6 лет после рождения Мантаса я решила, что надо завести второго ребенка. Вскоре я забеременела, на Рождество хотела сделать всем сюрприз и сообщить о беременности родителям. Но перед праздниками появились тревожные звоночки, я пошла к врачу. Меня сразу же увезли на операцию, поскольку беременность была внематочной", – вспоминает Лаура.
Тогда начались бесконечные походы к врачам, поиск информации, консультации врачей, принятие решения.
"Я сказала самой себе, что испробую искусственное оплодотворение только один раз. Кстати, в этой процедуре немного искусственного, это лишь дополнительная стимуляция и помощь специалиста. Одну попытку обусловили как финансы (тогда государство процедуру не финансировало), так и здравый смысл. Я не хотела изнурять свое тело. Я решила удалить яичники (после очередной консультации узнала, что в них накапливается жидкость, которая может вымыть эмбрион после процедуры искусственного оплодотворения) и обратиться к профессиональному врачу. Я хотела пойти к конкретному врачу, который точно будет знать, что делать", – рассказала женщина.
Она сказала, что врача надо выбирать самостоятельно, не слушать других.
Лаура забеременела после первой же процедуры. Беременность прошла без осложнений. Перед родами врач осмотрел Лауру и решил делать кесарево.
После рождения дочери Лаура с мужем рассказали о том, что для ее появления на свет пришлось обращаться за помощью к специалистам. На вопрос, какие реакции последовали, Лаура ответила:
"Я получила массу писем с просьбами о помощи, с просьбами выслушать и дать совет, с поздравлениями, с похвалой за смелость говорить вслух. Мне до сих пор трудно понять, как можно считать, что ты какой-то "бракованный" или какой-то не такой, если не можешь родить ребенка. Я говорю и о женщинах и о мужчинах. Может, нам всем надо начать думать, что просто у нас другой путь, а не погрязать в депрессию. По мере сил я старалась всем отвечать, ободрять, поддерживать, вдохновлять. Я благодарю нескольких мужчин, которые поделились своими историями, женщин, которые спрашивали, что я делала бы на их месте, если бы муж был бесплодным и родить ребенка было бы немного шансов.
Благодарю и знакомых мужчин, которых встречала в клинике искусственного оплодотворения, а они опускали глаза, делая вид, что мы не знакомы. Я знаю немало неожиданных для меня тайн, их доверили мне, – очень важно, чтобы тебя услышали. Я уверена, что нужно искать психологическую помощь, если в ситуации бесплодия трудно оставаться в одиночестве. Со мной было иначе, я была сильнее, чем думала", – сказала Лаура.
На вопрос, какой совет она дала бы семье, которая не может завести ребенка, она ответила: "Одним советы подходят, другим – нет, для одних они покажутся смешными, для других – важными. Я лучше расскажу о приятельнице, с которой вместе мы шли к встрече с нашими детьми.
Мы делились друг с другом деталями нашего путешествия. Разница была лишь в том, что с ней в плане физиологии все было хорошо, и никто не мог понять, в чем дело. Все попытки забеременеть были тщетными. Однажды врачи сказали ей остановиться и сделать передышку. И вот два человека расслабились, поехали в отпуск, решив что после него вернутся на процедуру. А вернулись с тестом, который показал беременность! Вскоре после первого ребенка у них родился и второй. Вот такая история успеха".
"Я - учитель, поэтому мне легко наблюдать за этапами развития дочери (...). Я рада, что никаких проблем в развитии нет", – сказала она, отвечая на вопрос, как растет ее дочь.
Больше всего Лаура переживала за болезни девочки, но она не считает, что это связано с искусственным оплодотворением. У Сауле-Софии с младенчества была сильная аллергия на молоко, яйца и многие другие продукты.
"Надо было кардинально менять свое питание, я ее кормила. Когда девочка росла, надо было следить, что она ест.
Еще один страшный случай. Когда Сауле было два года, поднялась такая высокая температура, что у нее начались конвульсии, она потеряла сознание, мне казалось, что она не дышит.
Это были самые страшные секунды в моей жизни – я держала ребенка на руках и не знала, что будет дальше. Передала ее врачу, ее увезли в реанимацию, меня оставили за дверью, сказали ехать домой. Не знаю, как мы дожили до утра, утром поехали в больницу. К счастью, все закончилось хорошо", – вспоминала Лаура о тяжелых минутах.
Она сказала, что девочке скоро исполнится 10 лет, она уже большая, самостоятельная, любознательная, творческая и общительная.
"Сауле мечтает выращивать уток, собирать их яйца, держать лошадей, еще хочет морскую свинку на день рождения, у нее много желаний. Учится и занимается спортом, заставляет родителей найти время и отвезти ее в разные места. У нас дома серьезный директор", - рассказала Лаура.
"Наш детский сад появился из любви к детям. Еще во время учебы в тогдашнем Педагогическом университете я думала о том, что хотела бы расти среди детей и с ними. После окончания магистратуры я какое-то время работала на телевидении. После окончания сезона работала в летних лагерях с детьми. Одна из последних моих передач была "Давайте поможем расти". Именно тогда, когда я вела ее, я забеременела во второй раз. Я работала почти до родов, через три недели после родов вернулась в студию.
Приход дочери был другим, растить ее было легче, изменилось мое отношение к ребенку, я стала мудрее. Я была свободнее, больше было уверенности в себе, знаний, опыта, да и мама была рядом, потому что тогда она уже вышла на пенсию", – рассказала Лаура.
По мере роста Сауле Лаура вернулась к мысли о частном детском садике.
"Больше всего внимания мы уделяем развитию у детей социальных, эмоциональных навыков, умению регулировать себя, мы взращиваем сознательность детей, поощряем самовыражение и творчество. Воспитатели детсада - творческие личности, которые учитывают потребности детей, учат их правильным моделям поведения, поощряют самостоятельность в решении проблем и конфликтов", - рассказала Лаура директор детсада.