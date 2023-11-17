Известная женщина родила дочь после искусственного оплодотворения: я давно научилась не читать комментарии

 
Вайва Арнаше
ru.DELFI.lt
Lauros Imbrasienės gyvenimo akimirkos, nuotr. iš asmeninio archyvo
Lauros Imbrasienės gyvenimo akimirkos, nuotr. iš asmeninio archyvo
"Мы живем в стране, где все могут смело писать или говорить за глаза, а вот в глаза будут петь дифирамбы. Я уже давно научилась не читать никакие комментарии, а людей, находящихся рядом, выбрала, посторонних близко не подпускаю. Близкие и друзья всегда поддерживают, а мнение других неважно", – сказала Лаура Имбрасене, отвечая на вопрос, как она реагировала на нелицеприятные комментарии о том, что ее дочь была зачата искусственно. Лаура раньше работала телеведущей, а сейчас она руководит частным детским садом Išdykęs vėjas.

В сентябре Лаура и Гедиминас отметили 21-ю годовщину свадьбы. В семье двое детей: 20-летний Мантас и 9-летняя Сауле-София.

Лаура сказала, что до появления дочери на свет она многое пережила из-за своей тонкой натуры: "Я очень переживала, плакала, реагировала на нехорошие вещи".

"О своих детях я начала мечтать рано и была уверена, что первым родится сын. Я рано почувствовала беременность, гинеколог утверждала, что это невозможно. Беременность была легкой, и рождение сына, мне кажется, было легким процессом.

Lauros Imbrasienės gyvenimo akimirkos, nuotr. iš asmeninio archyvo

Все было хорошо, поэтому через 6 лет после рождения Мантаса я решила, что надо завести второго ребенка. Вскоре я забеременела, на Рождество хотела сделать всем сюрприз и сообщить о беременности родителям. Но перед праздниками появились тревожные звоночки, я пошла к врачу. Меня сразу же увезли на операцию, поскольку беременность была внематочной", – вспоминает Лаура.

Тогда начались бесконечные походы к врачам, поиск информации, консультации врачей, принятие решения.

"Я сказала самой себе, что испробую искусственное оплодотворение только один раз. Кстати, в этой процедуре немного искусственного, это лишь дополнительная стимуляция и помощь специалиста. Одну попытку обусловили как финансы (тогда государство процедуру не финансировало), так и здравый смысл. Я не хотела изнурять свое тело. Я решила удалить яичники (после очередной консультации узнала, что в них накапливается жидкость, которая может вымыть эмбрион после процедуры искусственного оплодотворения) и обратиться к профессиональному врачу. Я хотела пойти к конкретному врачу, который точно будет знать, что делать", – рассказала женщина.

Lauros Imbrasienės gyvenimo akimirkos, nuotr. iš asmeninio archyvo

Она сказала, что врача надо выбирать самостоятельно, не слушать других.

Лаура забеременела после первой же процедуры. Беременность прошла без осложнений. Перед родами врач осмотрел Лауру и решил делать кесарево.

После рождения дочери Лаура с мужем рассказали о том, что для ее появления на свет пришлось обращаться за помощью к специалистам. На вопрос, какие реакции последовали, Лаура ответила:

"Я получила массу писем с просьбами о помощи, с просьбами выслушать и дать совет, с поздравлениями, с похвалой за смелость говорить вслух. Мне до сих пор трудно понять, как можно считать, что ты какой-то "бракованный" или какой-то не такой, если не можешь родить ребенка. Я говорю и о женщинах и о мужчинах. Может, нам всем надо начать думать, что просто у нас другой путь, а не погрязать в депрессию. По мере сил я старалась всем отвечать, ободрять, поддерживать, вдохновлять. Я благодарю нескольких мужчин, которые поделились своими историями, женщин, которые спрашивали, что я делала бы на их месте, если бы муж был бесплодным и родить ребенка было бы немного шансов.

Благодарю и знакомых мужчин, которых встречала в клинике искусственного оплодотворения, а они опускали глаза, делая вид, что мы не знакомы. Я знаю немало неожиданных для меня тайн, их доверили мне, – очень важно, чтобы тебя услышали. Я уверена, что нужно искать психологическую помощь, если в ситуации бесплодия трудно оставаться в одиночестве. Со мной было иначе, я была сильнее, чем думала", – сказала Лаура.

Lauros Imbrasienės gyvenimo akimirkos, nuotr. iš asmeninio archyvo

На вопрос, какой совет она дала бы семье, которая не может завести ребенка, она ответила: "Одним советы подходят, другим – нет, для одних они покажутся смешными, для других – важными. Я лучше расскажу о приятельнице, с которой вместе мы шли к встрече с нашими детьми.

Мы делились друг с другом деталями нашего путешествия. Разница была лишь в том, что с ней в плане физиологии все было хорошо, и никто не мог понять, в чем дело. Все попытки забеременеть были тщетными. Однажды врачи сказали ей остановиться и сделать передышку. И вот два человека расслабились, поехали в отпуск, решив что после него вернутся на процедуру. А вернулись с тестом, который показал беременность! Вскоре после первого ребенка у них родился и второй. Вот такая история успеха".

Lauros Imbrasienės gyvenimo akimirkos, nuotr. iš asmeninio archyvo

"Я - учитель, поэтому мне легко наблюдать за этапами развития дочери (...). Я рада, что никаких проблем в развитии нет", – сказала она, отвечая на вопрос, как растет ее дочь.

Больше всего Лаура переживала за болезни девочки, но она не считает, что это связано с искусственным оплодотворением. У Сауле-Софии с младенчества была сильная аллергия на молоко, яйца и многие другие продукты.

"Надо было кардинально менять свое питание, я ее кормила. Когда девочка росла, надо было следить, что она ест.

Еще один страшный случай. Когда Сауле было два года, поднялась такая высокая температура, что у нее начались конвульсии, она потеряла сознание, мне казалось, что она не дышит.

Это были самые страшные секунды в моей жизни – я держала ребенка на руках и не знала, что будет дальше. Передала ее врачу, ее увезли в реанимацию, меня оставили за дверью, сказали ехать домой. Не знаю, как мы дожили до утра, утром поехали в больницу. К счастью, все закончилось хорошо", – вспоминала Лаура о тяжелых минутах.

Она сказала, что девочке скоро исполнится 10 лет, она уже большая, самостоятельная, любознательная, творческая и общительная.

"Сауле мечтает выращивать уток, собирать их яйца, держать лошадей, еще хочет морскую свинку на день рождения, у нее много желаний. Учится и занимается спортом, заставляет родителей найти время и отвезти ее в разные места. У нас дома серьезный директор", - рассказала Лаура.

Lauros Imbrasienės gyvenimo akimirkos, nuotr. iš asmeninio archyvo

"Наш детский сад появился из любви к детям. Еще во время учебы в тогдашнем Педагогическом университете я думала о том, что хотела бы расти среди детей и с ними. После окончания магистратуры я какое-то время работала на телевидении. После окончания сезона работала в летних лагерях с детьми. Одна из последних моих передач была "Давайте поможем расти". Именно тогда, когда я вела ее, я забеременела во второй раз. Я работала почти до родов, через три недели после родов вернулась в студию.

Приход дочери был другим, растить ее было легче, изменилось мое отношение к ребенку, я стала мудрее. Я была свободнее, больше было уверенности в себе, знаний, опыта, да и мама была рядом, потому что тогда она уже вышла на пенсию", – рассказала Лаура.

По мере роста Сауле Лаура вернулась к мысли о частном детском садике.

"Больше всего внимания мы уделяем развитию у детей социальных, эмоциональных навыков, умению регулировать себя, мы взращиваем сознательность детей, поощряем самовыражение и творчество. Воспитатели детсада - творческие личности, которые учитывают потребности детей, учат их правильным моделям поведения, поощряют самостоятельность в решении проблем и конфликтов", - рассказала Лаура директор детсада.

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