Известная женщина родила дочь после искусственного оплодотворения: я давно научилась не читать комментарии

"Я получила массу писем с просьбами о помощи, с просьбами выслушать и дать совет, с поздравлениями, с похвалой за смелость говорить вслух. Мне до сих пор трудно понять, как можно считать, что ты какой-то "бракованный" или какой-то не такой, если не можешь родить ребенка. Я говорю и о женщинах и о мужчинах. Может, нам всем надо начать думать, что просто у нас другой путь, а не погрязать в депрессию. По мере сил я старалась всем отвечать, ободрять, поддерживать, вдохновлять. Я благодарю нескольких мужчин, которые поделились своими историями, женщин, которые спрашивали, что я делала бы на их месте, если бы муж был бесплодным и родить ребенка было бы немного шансов.