Известна предварительная причина смерти юноши, тело которого нашли в реке

„По предварительным данным молодой человек утонул, таковы данные экспертов, для вынесения окончательного вердикта потребуется около месяца“, – сказал 16 октября прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Эгидиюс Мотеюнас.

Результаты ДНК -теста подтвердили, что обнаружено тело пропавшего 15-летнего Матаса.

Тело покойного будет передано родителям.

Сейчас дело будет переквалифицировано в расследование причин и обстоятельств смерти.

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Delfi напоминает, что пресс-секретарь Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене во вторник подтвердила, что мать пропавшего 15-летнего Матаса узнала на утопленнике одежду своего сына.

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