Известна предварительная причина смерти юноши, тело которого нашли в реке

„По предварительным данным молодой человек утонул, таковы данные экспертов, для вынесения окончательного вердикта потребуется около месяца“, – сказал 16 октября прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Эгидиюс Мотеюнас.
Результаты ДНК -теста подтвердили, что обнаружено тело пропавшего 15-летнего Матаса.
Тело покойного будет передано родителям.
Сейчас дело будет переквалифицировано в расследование причин и обстоятельств смерти.
Delfi напоминает, что пресс-секретарь Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене во вторник подтвердила, что мать пропавшего 15-летнего Матаса узнала на утопленнике одежду своего сына.
Пока не было данных ДНК-теста прокуратура расследовала обстоятельства исчезновения подростка.
„В ходе расследования попытаются выяснить была ли смерть насильственной или была какая-то иная причина“ – сообщает прокуратура.