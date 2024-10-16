2024.10.16 12:55

Известна предварительная причина смерти юноши, тело которого нашли в реке

 
есть результаты ДНК-теста
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt

14 октября в Вильнюсе из реки Нерис достали тело утопленника. Выяснилась предварительная причина смерти покойного.

„По предварительным данным молодой человек утонул, таковы данные экспертов, для вынесения окончательного вердикта потребуется около месяца“, – сказал 16 октября прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Эгидиюс Мотеюнас.

Результаты ДНК -теста подтвердили, что обнаружено тело пропавшего 15-летнего Матаса.

Тело покойного будет передано родителям.

Сейчас дело будет переквалифицировано в расследование причин и обстоятельств смерти.

Delfi напоминает, что пресс-секретарь Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене во вторник подтвердила, что мать пропавшего 15-летнего Матаса узнала на утопленнике одежду своего сына.

Пока не было данных ДНК-теста прокуратура расследовала обстоятельства исчезновения подростка.

„В ходе расследования попытаются выяснить была ли смерть насильственной или была какая-то иная причина“ – сообщает прокуратура.

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