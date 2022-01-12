"С учетом того, что в школах профилактически тестируют не всех детей, пока результаты их тестов нельзя включить в систему выдачи "паспорта возможностей", кроме того, в группе 12–15 лет привито немного детей, поэтому документом могут пользоваться лишь немногие дети", – сказано в документе.
Чтобы дать больше времени для вакцинации детей, предлагают временно требовать документ только у лиц с 16 лет (а не с 12 лет и 2 месяцев, как сейчас).
Эта поправка будет действовать до 28 февраля 2022 года, с 1 марта снова будут требовать "паспорт возможностей" у подростков с 12 лет и 2 месяцев.
Это решение правительство должно принять 12 января.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: о карантине надо забыть – он уже не поможет (3)
О карантине уже следует забыть. Правительство Литвы не...
Небывалый скачок заболеваемости в Литве: 4635 новых случаев коронавируса, 6 смертей (25)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 4635 новых...
Правительство Литвы рассматривает стратегию "паспорта возможностей": ждут перемены
Правительство Литвы рассматривает стратегию будущего...
Конфликт между Литвой и Китаем отражается на торговле: возможно, разрешен экспорт только необходимых товаров (18)
Китай наказывает Литву , не принимая те товары, замену...
Фиаско министра охраны окружающей среды: парламент не принял поправки к закону о налоге на авто (3)
Парламент Литвы 12 января не принял к рассмотрению...