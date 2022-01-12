"С учетом того, что в школах профилактически тестируют не всех детей, пока результаты их тестов нельзя включить в систему выдачи "паспорта возможностей", кроме того, в группе 12–15 лет привито немного детей, поэтому документом могут пользоваться лишь немногие дети", – сказано в документе.

Чтобы дать больше времени для вакцинации детей, предлагают временно требовать документ только у лиц с 16 лет (а не с 12 лет и 2 месяцев, как сейчас).

Эта поправка будет действовать до 28 февраля 2022 года, с 1 марта снова будут требовать "паспорт возможностей" у подростков с 12 лет и 2 месяцев.

Это решение правительство должно принять 12 января.