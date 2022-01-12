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Министерство внутренних дел Литвы предлагает правительству изменить критерии для получения "паспорта возможностей".
Kauno „Akropolyje“ tikrinami galimybių pasai
Kauno „Akropolyje“ tikrinami galimybių pasai
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"С учетом того, что в школах профилактически тестируют не всех детей, пока результаты их тестов нельзя включить в систему выдачи "паспорта возможностей", кроме того, в группе 12–15 лет привито немного детей, поэтому документом могут пользоваться лишь немногие дети", – сказано в документе.

Чтобы дать больше времени для вакцинации детей, предлагают временно требовать документ только у лиц с 16 лет (а не с 12 лет и 2 месяцев, как сейчас).

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Эта поправка будет действовать до 28 февраля 2022 года, с 1 марта снова будут требовать "паспорт возможностей" у подростков с 12 лет и 2 месяцев.

Это решение правительство должно принять 12 января.

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