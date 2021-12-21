Изменения с 28 декабря: работники должны привиться третьей вакциной или тестироваться

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С 28 декабря работники в Литве, которые привились от COVID-19 больше 210 дней назад, должны либо привиться бустерной дозой, либо регулярно тестироваться, сообщает Минздрав.
Skiepijimas „Camelia“ vaistinėje (asociatyvioji nuotr.)
Skiepijimas „Camelia“ vaistinėje (asociatyvioji nuotr.)
© Organizacijos nuotr.

Минздрав напоминает, что на вакцинацию можно зарегистрироваться по интернету на сайте Koronastop.lt или по телефону 1808. Кроме того, привиться можно в некоторых поликлиниках.

Тестироваться не надо переболевшим коронавирусом людям, если со дня получения подтверждения о заболевании не прошло 210 дней (болезнь должна быть установлена с помощью ПЦР-теста).

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Тестироваться не надо и тем жителям, которые сдали тесты на антитела и тест дал положительный результат (такой результат теста действует 60 дней).

По-прежнему эти требования касаются работников определенных сфер - услуг, здравоохранения, образование и др.

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