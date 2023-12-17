Изменения погоды создают трудности для водителей: возле виадука Авиженяй скапливается вода

Районные дороги малой интенсивности в основном покрыты слоем рыхлого или утрамбованного снега, местами скользкие. В настоящее время по зимнему хорошие условия движения в Йонавском и Шилальском районах.

"Зимой важно избегать резких маневров. Изменение траектории движения должно быть плавным и постепенным. Помните – в сухую погоду автомобиль может совершать гораздо более крутые повороты, прощая вам ошибки вождения. Но зимой даже самая маленькая ошибка может стоить дорого. Перед поворотом необходимо снизить скорость и включить более низкую передачу. Опасно работать со сцеплением и коробкой передач на поворотах. По возможности старайтесь проходить повороты меньшего радиуса, с запасом тяги (пониженной передачей) и с постоянной скоростью", - информируют дорожники.