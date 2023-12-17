Изменения погоды создают трудности для водителей: возле виадука Авиженяй скапливается вода

Районные дороги малой интенсивности в основном покрыты слоем рыхлого или утрамбованного снега, местами скользкие. В настоящее время по зимнему хорошие условия движения в Йонавском и Шилальском районах.
"Зимой важно избегать резких маневров. Изменение траектории движения должно быть плавным и постепенным. Помните – в сухую погоду автомобиль может совершать гораздо более крутые повороты, прощая вам ошибки вождения. Но зимой даже самая маленькая ошибка может стоить дорого. Перед поворотом необходимо снизить скорость и включить более низкую передачу. Опасно работать со сцеплением и коробкой передач на поворотах. По возможности старайтесь проходить повороты меньшего радиуса, с запасом тяги (пониженной передачей) и с постоянной скоростью", - информируют дорожники.
Температура воздуха в Литве от 4 до 7 градусов тепла.
Читатели Delfi сообщили, что виадук в Авиженай затоплен. Однако дорога проходима, но возле моста скопилось большое количество воды. По словам руководителя отдела коммуникаций Дирекции дорог Литвы Йолиты Орентайте, когда выпадают обильные осадки под Авиженским мостом скапливается большое количество воды.
"Дирекция автомобильных дорог осведомлена об этой ситуации, поэтому уделяет приоритетное внимание усилиям по решению проблемы. Партнеры Дирекции автомобильных дорог, АО Kelių priežiūra уже проинформированы о сегодняшней ситуации и выезжают на место для проведения работ по удалению скопившейся воды.
Мы знаем и понимаем актуальность этой проблемы для окружающих жителей, поэтому приступили к решению проблемы в порядке приоритетности.
Еще в этом году планируем подписать контракт на проектирование и сразу же приступить к проектным работам.
Однако этот перекресток требует сложных инженерных решений, поэтому на реализацию проекта потребуется значительное время.
Дирекция автомобильных дорог приложит все усилия, чтобы в принципе решить эту проблему и в кратчайшие сроки реализовать необходимые инженерные решения", - сообщила Й. Орентайте.