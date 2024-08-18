Изменения для украинцев вступают в силу с сентября: новый порядок может коснуться 25 000 человек

После вступления в силу нового порядка украинцы, не имеющие права на временную защиту, смогут работать в Литве только после получения вида на жительство в стране, сообщает Департамент миграции. До сих пор иностранцы, состоящие на учете в Департаменте миграции и не имеющие возможности вернуться в Украину, не имевшие права на временную защиту, освобождались от обязанности получения разрешения на работу, если они соответствовали определенным исключениям.
С 1 сентября исключение по-прежнему действует только для иностранцев, подавших заявление на получение вида на жительство на основании трудоустройства, высококвалифицированной работы или гуманитарной деятельности. Во всех остальных случаях работать смогут только иностранцы, имеющие действующий вид на жительство. Также после вступления в силу нового порядка, если иностранец не является беженцем войны, может вернуться в Украину, имеет вид на жительство по профессии, которая не входит в список недостающих профессий, и подает заявление на получение вида на жительство на основании трудоустройства, то он должен получить положительное решение Службы занятости.
Ведомство обращает внимание на одно важное исключение, которое актуально для украинцев, остающихся у одного и того же работодателя. Если украинцы останутся работать у того же работодателя и подадут заявление на продление вида на жительство, им не нужно будет обращаться в Службу занятости, включая и случаи, когда их профессия не входит в список недостающих профессий.
Новая процедура будет распространяться только на заявки, поданные после 1 сентября.
Департамент миграции сообщает, что до 1 сентября поданные заявления о выдаче или замене разрешения на временное проживание, а также о выдаче национальной визы будут рассматриваться на условиях, действующих до указанной даты. Данная процедура будет действовать независимо от того, начнутся ли трудовые отношения до 1 сентября или после. По мнению ведомства, иностранцам не нужно спешить менять имеющиеся у них в этом году разрешения, если они еще действительны в течение длительного времени.