Изменений в рейтинге нет: лидируют социал-демократы, на втором месте – консерваторы

Опрос был проведен 11–16 октября. Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за соцдемов голосовали бы 14,9% участников опроса (в сентябре 14%).

На втором месте рейтинга консерваторы - 11% (в сентябре 11,8%).

Далее идут Литовский союз крестьян и зеленых с 7,7% голосов (7,3% в сентябре), оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы" – 7,2% (7,7% в сентябре).

"Существенных перемен в рейтинге нет, соцдемы, консерваторы, как и прежде стабильно лидируют. Вторая группа - "крестьяне" и демократический союз, у них тоже неплохие результаты", – сказал директор Vilmorus Владас Гайдис.

Он отметил, что рейтинг демократического союза понемногу, но стабильно снижается, с момента основания партия лишилась около половины электората.

На пятом месте рейтинга - "Свобода и справедливость" - 5,9% участников опроса (5,4% в сентябре), далее – Движение либералов с 5,4% голосов (4% в сентябре), Партия труда – с 4,1% (3,7% в сентябре) голосов.

Литовская партия регионов получила бы 2,8% голосов (3,4% в сентябре), Партия свободы – 1,7% голосов (1,8% в сентябре). Союз Народа и справедливости получил бы 1,2% голосов (1,8% в сентябре), а Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей – 0,9% голосов.

37% участников опроса сказали, что не знают, за кого голосовать или не будут голосовать.