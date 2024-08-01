Излюбленный литовцами природный парк в Латвии снова пострадал от урагана: временно закрыт, находиться там опасно

28-29 июля Латвия также пострадала от сильной бури, которая повалила деревья, порвала линии электропередач, затопила улицы на большой территории страны.
Ураган затронул и любимый литовцами природный парк Тервете, расположенный примерно в 20 км от Жагаре. Парк сильно пострадал в августе прошлого года, когда его разрушил ураган, последствия были заметны и в этом году. Однако и на этот раз природе был нанесен ущерб.
Согласно аккаунту парка в Facebook, ураган нанес серьезный и обширный ущерб. В настоящее время пешеходные дорожки небезопасны, поэтому парк закрыт до тех пор, пока не будут проверены последствия урагана и не будут убраны опасные деревья. Посетителей просят не заходить в парк, так как находиться там опасно.
Парк поделился и более радостной новостью — Дом тропических бабочек Тервете пострадал лишь минимально и теперь открыт для посетителей после небольшого ремонта.
Не зная, что парк пострадал от урагана, читатель Delfi отправился туда, но, к сожалению, так и не добрался до этого места. „Повсюду полно согнутых деревьев“, - рассказал он об увиденном. Правда, по словам литовца, о временном закрытии парк сообщил только в своем аккаунте в Facebook, а в Google этой информации нет – поэтому он не знал о последствиях урагана.