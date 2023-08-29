Избитый на аллее Лайсвес Садаускас снова замечен в том же кафе

28 августа суд разрешил взять под стражу четырех подозреваемых в этом преступлении на три месяца.

Полиция утверждает, что это были разборки между бандитскими группировками, случайные прохожие не пострадали. "Агрессоры и пострадавшие - каунасцы в возрасте 30-50 лет. Все они связаны с организованной преступностью. Все они ранее были судимы, (…) судимы не один раз, а десятки раз, за разные преступления - за убийства, грабежи, вымогательство и т.п.", – сказал журналистам 28 августа глава ГКП Каунасского округа Миндаугас Баршис.

Delfi сообщал, что один из пострадавших в пятницу - Садаускас (1980 г.р.), который ранее был связан с бандой "агуркинисов". Эту информацию подтвердил глава Каунасской прокуратуры Дарюс Валкавичюс. Пострадавшего в пятницу доставили в больницу.

28 августа в социальной сети Facebook появилась фотография Садаускаса – он сидел в том же летнем кафе, в котором его избили в пятницу.