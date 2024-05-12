Избирательные комиссии проинформированы о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях

"Опыт прошлогодних выборов, когда на одном из избирательных участков произошел пожар, показал нам, что мы должны подумать о том, что делать в случае возможной чрезвычайной ситуации в преддверии выборов. После консультаций с сотрудниками полиции мы подготовили план действий и представили его избирательным комиссиям", - прокомментировала аспекты безопасности при подготовке к выборам председатель ГИК Лина Петронене.

По ее словам, такая подготовка была обусловлена также указаниями правоохранительных органов о возможных провокациях во время выборов.

Рекомендации были разработаны в сотрудничестве и консультациях с сотрудниками литовской полиции на основе опыта, полученного осенью прошлого года, когда общеобразовательные учреждения получили сообщения с угрозами о заложенных взрывных устройствах.