Избиратели возмущены: уровень информирования жителей очень низкий

"ГИК согласовывает список участков с муниципалитетами перед каждыми выборами. Обычно место меняют тогда, когда нам сообщают, что место не приспособлено для людей-инвалидов. В таком случае муниципалитет подыскивает другой вариант, чтобы было удобно всем избирателям", – сказала представитель ГИК Индре Раманавичене.

"Люди пришли с детьми, увидели очередь и сказали: "Ой, не будем ждать, пойдем вечером", – рассказала она.

"Приезжаешь, как обычно, и находишь информацию, что участок перенесен на километр в сторону, и больше ничего. И пенсионеры, которые по привычке пришли сюда пешком, были недовольны. Так и желание голосовать может испариться, махнешь рукой и не пойдешь", – сказала женщина.

Вильнюсцы привыкли к тому, что их избирательный участок был в троллейбусном парке. Туда они по привычке приехали и 12 мая, но увидели информацию - избирательный участок перенесен в Лицей ВТУГ.

Она заверила, что участки переностя только в крайних случаях.

ГИК напоминает, что на президентских выборах и на референдуме избиратели могут голосовать на любом участке.

Полный список участков можно найти на сайте ГИК www.vrk.lt. Его можно найти здесь.

В редакцию Delfi обратился еще один читатель, которому пришлось искать свой участок.

"Пишут, что изменений немного, но это в Вильнюсе, а за ним, например, выборы проводили в ботаническом саду. Перед тем, как ехать, я проверил, а участок перенесен в Дварчёнис.

Правда, даже адрес дан неточный (ул. Керамику, 2). Но ул. Керамику, 2 - это другое здание, голосование проходит в помещении Jurgis ir drakonas, рядом с этим зданием", – писал Игнас.

Он пожаловался, что надо ставить две подпись, но не объясняют, зачем и под чем ты подписываешься.