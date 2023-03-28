Рыжие лисицы – всеядные животные. Чаще всего они охотятся на мелких млекопитающих, птиц, жуков, но они могут питаться и растительной пищей.

Летом-осенью, когда много ягод и фруктов, растительная пища составляет целых 90% их рациона. Любимая добыча лисиц – мыши и полевки.

В марте–мае у лисиц появляется потомство. У лисиц рождается 3–8 малышей. Лисята сами начинают охотиться в возрасте 6 месяцев.

Лисицы обычно охотятся в темное время суток, но в спокойной местности могут добывать себе пищу и днем.

На видео (на 2.29 мин.) можно увидеть больную чесоткой лисицу с облезлым хвостом.