2024.09.04 16:29

Из-за жары в некоторых школах сокращают уроки: в классах жарко, как в бане

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Rugsėjo 1-osios šventė
Rugsėjo 1-osios šventė
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Школьники раны установившейся жаре – часть школ сократила уроки, чтобы не мучить учеников и учителей.

Сколько школ приняли такое решение, сказать сложно, потому что в 2019 году было принято решение, что каждая школа сама решает, как поступить.

„В соответствии с общими планами, при экстремальных температурах, которые угрожают здоровью и жизни школьников, процесс обучения могут корректировать или временно остановить, или организовать удаленное обучение. Учебный процесс могут корректировать, когда температура достигает или превышает 30 градусов тепла. Решение о коррекции процесса учебные учреждения принимаю самостоятельно. По данным отдела просвещения, в среду в части школ уроки были сокращены“, – сказали представители Каунасского муниципалитета.

В соответствии с правилами гигиены, в школьных помещениях температура не должна быть выше 28 градусов тепла, однако в солнечные дни помещения в некоторых школах прогреваются намного сильнее, в большинстве школ нет кондиционеров. Днем в классах бывает жарко, как в бане.

Ученики довольны решением сократить уроки, поскольку сидеть в жару в помещениях очень тяжело. По словам представителей Министерства науки, образования и спорта, до сих пор из-за жары уроки сокращали только весной.

В 2019 году в первый раз была установлена максимальная температура. До этого уроки в Литве сокращали или отменяли только в сильные морозы, если было -20 и ниже, то в школу не ходили ученики начальной школы и 5 классов. Если температура бывает ниже 25 градусов, то в школу могут не приходить ученики 6-12 классов.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни жара из Литвы не уйдет.

Karščiai

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии