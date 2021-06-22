Из-за жары специалисты находятся в состоянии готовности - могут остановиться лифты в домах

"Для наших механизмов допустимая температура в шахте от +5 до +40 градусов. Если она выше или ниже, включается теплодатчик. Он отключает лифт, и тот не работает, пока температура не станет допустимой", – сказал Мантас Ромашка, директор Baltijos liftai.
Система отключается, чтобы обеспечить безопасность оборудования. При более высокой или низкой температуре меняются свойства металла. Кроме того, нагревается масло в редукторах. По этой причине лифт может стать неисправным.
"Мы сталкивались с ситуациями, когда из-за жары лифты отключались. Когда температура падала, лифт снова начинал работать или его надо было перезагрузить", – сказал Ромашка.
По его словам, чаще всего так себя вдут лифту со стеклянной шахтой, в которой в жару температура поднимается до 50–60 градусов.
Между тем в многоквартирных домах старой постройки такое случается реже – благодаря железобетонным конструкциям температура в шахте поднимается медленно, а за ночь снижается.
За эти жаркие дни компания Baltijos liftai пока зафиксировала только один случай, когда лифт остановился из-за жары.
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