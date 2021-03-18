Из-за запаздывания вакцин Moderna ревакцинация части пациентов откладывается

Как сообщила радиостанция LRT radijas, только в столичных Центральной и Антакальнисской поликлиниках вторую дозу не получили 400 пациентов, поликлиники возмутились, что приходится откладывать визиты, перепланировать работу.
Представитель министерства здравоохранения, старший специалист Отдела электронной системы здравоохранения и информационных ресурсов Лукас Галкус заявил, что вакцина Moderna запаздывает из-за изменений в расписании, внесенных производителем, однако партия придет в Литву уже в четверг.
В настоящее время в Литве используются три утвержденные Европейским агентством по лекарствам вакцины от коронавируса: Pfizer и BioNTech, Moderna и временно приостановленная AstraZeneca. В апреле ожидаются и первые партии вакцины Johnson & Johnson.
Всего в стране первой дозы вакцины привиты 266 тыс. 365 человек, обеими дозами - 104 тыс. 771 человек.
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